बहन को 1700 रुपए ईदी देने पर हुआ विवाद, पति ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी जान

इस खूनी संघर्ष की जड़ में ईद के दौरान दिया गया एक मामूली सा उपहार था। परिजनों के मुताबिक, 22 मार्च (ईद के दूसरे दिन) इरशाद ने अपनी बहन को ईदी के तौर पर 1700 रुपये दिए थे। इसी बात को लेकर पत्नी नूरीन नाराज थी और दोनों के बीच पिछले कई दिनों से तीखी बहस चल रही थी। सोमवार रात और मंगलवार तड़के 4 बजे तक भी पड़ोसियों ने उनके घर से झगड़े की आवाजें सुनी थीं, जिसके बाद अचानक सन्नाटा छा गया।