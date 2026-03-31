बहन को 1700 रुपए ईदी देने पर हुआ विवाद, पति ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी जान

पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद फंदे से लटका पति, PC- X
मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर के सरवट इलाके में एक ही कमरे से परिवार के चार सदस्यों के शव बरामद हुए। मृतकों में इरशाद (32), उसकी पत्नी नूरीन (28), 2 साल का बेटा आहिल और महज एक महीने की दुधमुंही बच्ची अक्शा शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और शुरुआती जांच इशारा करती है कि इरशाद ने पहले अपने परिवार को खत्म किया और फिर खुद फंदे पर झूल गया।
इस खूनी संघर्ष की जड़ में ईद के दौरान दिया गया एक मामूली सा उपहार था। परिजनों के मुताबिक, 22 मार्च (ईद के दूसरे दिन) इरशाद ने अपनी बहन को ईदी के तौर पर 1700 रुपये दिए थे। इसी बात को लेकर पत्नी नूरीन नाराज थी और दोनों के बीच पिछले कई दिनों से तीखी बहस चल रही थी। सोमवार रात और मंगलवार तड़के 4 बजे तक भी पड़ोसियों ने उनके घर से झगड़े की आवाजें सुनी थीं, जिसके बाद अचानक सन्नाटा छा गया।
नूरीन की बहन अर्शी ने इरशाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि शादी के महज 22 दिन बाद से ही इरशाद नूरीन को प्रताड़ित करने लगा था। वह अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था और छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करता था। अर्शी के मुताबिक, इरशाद ने कई बार नूरीन को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके नाखून तक टूट गए थे।
मंगलवार सुबह करीब 11 बजे तक जब इरशाद के घर का दरवाजा नहीं खुला, तो पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने इरशाद के भाई नौशाद और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर का मंजर खौफनाक था। इरशाद फंदे से लटका हुआ था। नूरीन और दोनों बच्चे फर्श पर मृत पड़े थे।
घटना की सूचना मिलते ही SSP संजय कुमार वर्मा, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने बताया, प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या के बाद आत्महत्या का लग रहा है। पति-पत्नी के बीच ईदी के पैसों को लेकर विवाद की बात सामने आई है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों और समय का पता चल सकेगा।
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