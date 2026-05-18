शराब के लिए पैसे नहीं देने पर क्रूरता: किशोर के सिर में 6 कीलें ठोंकी, जिंदगी और मौत से जूझ रहा पीड़ित

पीड़ित के चाचा दिनेश ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत दी। पीड़ित के चाचा ने शिकायत में अपने पड़ोसी किशोर पर क्रूरता का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है।