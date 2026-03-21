दो सिर, चार हाथ-पैर… नवजात को देख सदमे में आई मां ने तोड़ा दम, डॉक्टर ने बताई हैरान कर वजह

अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में बिहारी नगर के रहने वाले आकाश कुमार ने अपनी पत्नी नीरू को 17 मार्च को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। प्रसव के दौरान दोपहर में नीरू की हालत खराब हो गई। डॉक्टरों ने सीज़ेरियन ऑपरेशन करने की सलाह दी। परिवार वालों की सहमति के बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मेघा ने ऑपरेशन किया। जब बच्चे पैदा हुए तो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दोनों बच्चे एक ही धड़ से जुड़े हुए थे। उनके दो अलग-अलग सिर थे और चार हाथ व चार पैर थे। यह देखकर मां नीरू को बहुत बड़ा सदमा लगा।