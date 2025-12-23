23 दिसंबर 2025,

अलीगढ़

‘भौं-भौं…’ की आवाजें और हमला करने की कोशिश, डॉग बाइट के बाद बदली युवक की हरकतें, Video Viral

अलीगढ़ में आवारा कुत्ते के काटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक की हालत अचानक बिगड़ने पर ग्रामीणों ने उसे काबू में किया।

अलीगढ़

image

Anuj Singh

Dec 23, 2025

Dog bite

प्रतीकात्मक तस्वीर

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसने लोगों को हैरान-परेशान कर दिया। अलीगढ़ में एक युवक को कुत्ते ने काट, जिसके बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे चारपाई में बांधना पड़ा। बता दें कि अलीगढ़ जिले के खैर तहसील में 23 साल के युवक रामकुमार उर्फ रामू को 20 दिसंबर 2025 की शाम एक आवारा कुत्ते ने पैर में काट लिया। शुरुआत में घाव सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई और रेबीज जैसे गंभीर लक्षण दिखने लगे।

अचानक बदली युवक की हरकतें

कुत्ते के काटने के बाद रामकुमार घर लौट आया और घाव धो लिया। रात भर सब कुछ ठीक रहा। आगले दिन जब राजकुमार उठा, तो वह नहाया , खाना खाया, लेकिन दोपहर होते ही उसकी हरकतें बदल गईं। वह कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगा , जीभ बाहर निकालकर हांफने लगे और खुद को या आसपास के लोगों को काटने के लिए दौड़ने लगा। राजकुमार की हातल देख रिजनों और ग्रामीणों ने मुश्किल से उसे काबू में किया और चारपाई से बांध दिया। इसके बाद तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए रामकुमार को दिल्ली रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, कुत्ते के काटने के इतने कम समय (14-18 घंटे) में रेबीज के लक्षण दिखना बड़ी बात है।

पूरे गांव में फैली दहशत

जानकारी के मुताबकि, इस समय रामकुमार की हालत नाजुक है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को हटाने और क्षेत्र में सफाई की मांग की है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोग अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कुत्ते या किसी जानवर के काटने पर तुरंत सरकारी अस्पताल जाकर घाव अच्छे से धोएं और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाएं। देरी होने पर वायरस दिमाग तक पहुंच जाता है और बचना मुश्किल हो जाता है।

सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयल करके लोग तरह-तरह के सवाल पुछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों से बच्चों और बुज़ुर्गों की सुरक्षा अब एक बड़ा सवाल बन चुकी है। प्रशासन और सरकार को इसको लेकर जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने चाहिए।

Updated on:

23 Dec 2025 11:49 am

Published on:

23 Dec 2025 11:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / 'भौं-भौं…' की आवाजें और हमला करने की कोशिश, डॉग बाइट के बाद बदली युवक की हरकतें, Video Viral

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

