‘भौं-भौं…’ की आवाजें और हमला करने की कोशिश, डॉग बाइट के बाद बदली युवक की हरकतें, Video Viral

कुत्ते के काटने के बाद रामकुमार घर लौट आया और घाव धो लिया। रात भर सब कुछ ठीक रहा। आगले दिन जब राजकुमार उठा, तो वह नहाया , खाना खाया, लेकिन दोपहर होते ही उसकी हरकतें बदल गईं। वह कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगा , जीभ बाहर निकालकर हांफने लगे और खुद को या आसपास के लोगों को काटने के लिए दौड़ने लगा। राजकुमार की हातल देख रिजनों और ग्रामीणों ने मुश्किल से उसे काबू में किया और चारपाई से बांध दिया। इसके बाद तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए रामकुमार को दिल्ली रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, कुत्ते के काटने के इतने कम समय (14-18 घंटे) में रेबीज के लक्षण दिखना बड़ी बात है।