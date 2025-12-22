यूपी पंचायत चुनाव 2026 की उलटी गिनती शुरू, इस दिन जारी होगी वोटर लिस्ट, कट जाए नाम तो करें यह काम

23 दिसंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा और 24 से 30 दिसंबर तक उसका निरीक्षण किया जा सकेगा। इसी समय में आपत्ति दर्ज करा जा सकता है। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले ही युवाओं के नाम जोड़ने के सुझाव भी स्वीकार किए जा सकेंगे। अंतिम सूची 6 फरवरी को प्रकाशित होगी। जानकारी के मुताबिक, इस बार युवाओं की भागीदारी काफी बड़ी है। 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ 5 लाख से अधिक युवा नए मतदाता जुड़े हैं, जिनमें 18 वर्ष पूरे करने वाले 15.71 लाख मतदाता शामिल किये गए हैं।