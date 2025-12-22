वॉट्सऐप चैट बना काल! पति ने पूछा सवाल, तो पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, 10 महीने पहले हुई थी शादी

मृतका काजल के फूफा अरविंद कुमार ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि शादी के समय हमने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा दहेज दिया था। बेटी को अच्छे से विदा किया था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही भुवनेंद्र पटेल कार की मांग करने लगा। जब कार नहीं दी गई तो काजल को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। मायके वालों का कहना है कि ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। वॉट्सऐप चैट का झगड़ा भी इसी तनाव का हिस्सा था। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने और साजिश रचने का आरोप लगाया है।