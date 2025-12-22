22 दिसंबर 2025,

झांसी

वॉट्सऐप चैट बना काल! पति ने पूछा सवाल, तो पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, 10 महीने पहले हुई थी शादी

झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में रेलवे टीटीई की पत्नी काजल पटेल की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

2 min read
झांसी

image

Anuj Singh

Dec 22, 2025

झांसी में नई शादी का दर्दनाक अंत!

झांसी में नई शादी का दर्दनाक अंत! Source- X

Jhansi Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रेलवे में टीटीई के पद पर तैनात भुवनेंद्र पटेल की पत्नी काजल पटेल ने कथित तौर पर जहर खाकर अपनी जान दे दी। यह घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड में हुई। भुवनेंद्र और काजल की शादी को अभी सिर्फ 10 महीने ही हुए थे। मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वॉट्सऐप चैट बनी विवाद की वजह

घटना की जानकारी के अनुसार, काजल पटेल अपने घर में अकेली थीं। उस दिन पति भुवनेंद्र पटेल के साथ उनका झगड़ा हुआ था। वजह थी काजल का मोबाइल फोन पर वॉट्सऐप चैट करना। पति को यह बात पसंद नहीं आई और दोनों में बहस हो गई। इसके बाद भुवनेंद्र ड्यूटी पर चला गया। घर में अकेली रह गई काजल ने गुस्से में जहर खा लिया। जब परिवार वालों को पता चला तो काजल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

रेलवे में ट्रैवलिंग टिकट एक्जामिनर (टीटीई) का काम करने वाला भुवनेंद्र पटेल झांसी के ग्राम इस्किल का रहने वाला है । उसकी शादी 24 फरवरी 2025 को जालौन जिले के घगुवा कलां गांव की रहने वाली काजल पटेल से हुई थी। दोनों पति-पत्नी झांसी के सीपरी बाजार में मिशन कंपाउंड में साथ रह रहे थे। शादी को अभी सिर्फ दस महीने ही हुए थे।

मायके पक्ष का गंभीर आरोप

मृतका काजल के फूफा अरविंद कुमार ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि शादी के समय हमने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा दहेज दिया था। बेटी को अच्छे से विदा किया था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही भुवनेंद्र पटेल कार की मांग करने लगा। जब कार नहीं दी गई तो काजल को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। मायके वालों का कहना है कि ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। वॉट्सऐप चैट का झगड़ा भी इसी तनाव का हिस्सा था। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने और साजिश रचने का आरोप लगाया है।

पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने मायके वालों की शिकायत पर भुवनेंद्र पटेल और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया है और रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पति भुवनेंद्र से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं, जिसमें मोबाइल की चैट भी जांच का अहम हिस्सा होगी।

Published on:

22 Dec 2025 12:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / वॉट्सऐप चैट बना काल! पति ने पूछा सवाल, तो पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, 10 महीने पहले हुई थी शादी

झांसी

उत्तर प्रदेश

