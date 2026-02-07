एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा…मेरे होते हुए, भाजपा सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल

अलीगढ़: भारतीय जनता पार्टी के अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कोल रजवाहा (नहर) को खाली कराए जाने के मुद्दे पर हुई बैठक के दौरान सांसद ने कथित तौर पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है।