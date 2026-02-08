Whatsapp ग्रुप से चला रहे थे साइबर घोटाला, अलीगढ़ पुलिस ने 12 शातिर ठगों को पकड़ा

Cyber Crime: अलीगढ़ साइबर पुलिस ने शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश के नाम पर देश भर में चल रहे साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 12 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा खेल व्हाट्सऐप ग्रुप पर चल रहा था। इन ग्रुपों में लोगों को जोड़कर उन्हें फर्जी तरीके से अमीर बनने के सपने दिखाए जाते थे। पुलिस ने ऐसे 600 ग्रुप्स की पहचान की। समय रहते कार्रवाई से करीब 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को रोक लिया गया।