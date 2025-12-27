सना के प्यार में सरहद पार करने वाला युवक पाकिस्तान की जेल से रिहा, एक हफ्ते में भारत वापसी की उम्मीद

अलीगढ़ के बरला क्षेत्र के गांव खिटकारी के कृपाल सिंह का बेटा बादल बाबू फेसबुक से पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन की युवती सना रानी के संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। इसी के चलते सितंबर 2024 में बादल बिना पासपोर्ट और वीजा के सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया और सना के घर चला गया। वह दो दिन तक वहां रहा, लेकिन बाद में सना और उसकी मां ने उसे भारत लौटने की सलाह देकर घर से बाहर भेज दिया।