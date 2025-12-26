26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

अलीगढ़ डबल मर्डर: बाहर से लॉक कार, शीशों पर प्लास्टिक… अंदर ओयो होटल संचालक और दोस्त की लाशें

अलीगढ़ में क्रिसमस के दिन दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। खेरेश्वर हाईवे बाईपास के पास खेतों में खड़ी एक बंद कार से ओयो होटल संचालक और उसके दोस्त के शव बरामद हुए। दोनों की गर्दन और गले पर बेहद करीब से गोली मारे जाने के निशान मिले हैं। कार बाहर से लॉक थी। उसके शीशों को प्लास्टिक के बोरों से ढका गया था। जिससे मामला सुनियोजित हत्या की ओर इशारा करता है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची ने जांच शुरू कर दी।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Mahendra Tiwari

Dec 26, 2025

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

यह घटना गुरुवार शाम करीब पांच बजे सामने आई। जब उदयपुर गांव के पास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों की नजर सड़क से नीचे खड़ी एक कार पर पड़ी। काफी देर तक कार के वहीं खड़े रहने पर उन्हें शक हुआ। पास जाकर जब ग्रामीणों ने अंदर झांका तो दोनों युवक खून से सने हुए नजर आए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

कार का दरवाजा बाहर से बंद था शीशे तोड़ पुलिस ने गेट खोला

अलीगढ़ डबल मर्डर : करीब 15–20 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन कार का दरवाजा बाहर से बंद था। हालात को देखते हुए पुलिस ने शीशे और दरवाजे तोड़कर कार खोली और दोनों शव बाहर निकाले। एक शव ड्राइवर सीट पर था, जिसका सिर स्टेयरिंग की ओर झुका हुआ था, जबकि दूसरा युवक पीछे की सीट पर पड़ा मिला। दोनों के शरीर पर गोली के गंभीर निशान थे।

बेहद नजदीक से मारी गई थी गोली

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों युवकों को बेहद नजदीक से गोलियां मारी गई थीं। प्रत्येक के गले और गर्दन पर दो-दो गोलियों के निशान पाए गए। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि वाहन सारसौल निवासी मैकेनिक जमील के नाम पर दर्ज है। पूछताछ में जमील ने बताया कि उसने कार रसूलपुर निवासी बॉबी को किराए पर दी थी।
इसके बाद मृतकों की पहचान 32 वर्षीय बॉबी और उसके 24 वर्षीय दोस्त मोहित के रूप में हुई। बॉबी खेरेश्वर हाईवे पर ‘बीके आर्या’ नाम से ओयो होटल का संचालन करता था, जबकि मोहित उसका पड़ोसी और करीबी मित्र था, जो एक फैक्ट्री में काम करता था।

एसपी ने खुलासे के लिए गठित किया तीन टीम

एसएसपी नीरज जादौन के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह दोहरा हत्याकांड प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि वारदात के वक्त कार में एक या दो अन्य लोग भी मौजूद थे। किसी विवाद के बाद हत्या की गई। मामले के खुलासे के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं। संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठा दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 02:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / अलीगढ़ डबल मर्डर: बाहर से लॉक कार, शीशों पर प्लास्टिक… अंदर ओयो होटल संचालक और दोस्त की लाशें

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

AMU कैंपस में सनसनी! प्रोफेसर राव दानिश की गोली मारकर हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस

प्रोफेसर राव दानिश की गोली मारकर हत्या
अलीगढ़

अब तू पहचानेगा कि मैं कौन हूं… कहकर शिक्षक पर की अंधाधुंध फायरिंग

ALIGARH Murder
अलीगढ़

‘भौं-भौं…’ की आवाजें और हमला करने की कोशिश, डॉग बाइट के बाद बदली युवक की हरकतें, Video Viral

Dog bite
अलीगढ़

पत्नी ने दिव्यांग प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या, डेढ़ लाख में भाड़े के हत्यारों को बुलाया… फिर चाकू से वार के बाद गोली मारी

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
अलीगढ़

खंड शिक्षा अधिकारी पर भड़का शिक्षक, पिस्टल लेकर दौड़ाया, BSA ने किया निलंबित

अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.