अलीगढ़ डबल मर्डर: बाहर से लॉक कार, शीशों पर प्लास्टिक… अंदर ओयो होटल संचालक और दोस्त की लाशें

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों युवकों को बेहद नजदीक से गोलियां मारी गई थीं। प्रत्येक के गले और गर्दन पर दो-दो गोलियों के निशान पाए गए। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि वाहन सारसौल निवासी मैकेनिक जमील के नाम पर दर्ज है। पूछताछ में जमील ने बताया कि उसने कार रसूलपुर निवासी बॉबी को किराए पर दी थी।

इसके बाद मृतकों की पहचान 32 वर्षीय बॉबी और उसके 24 वर्षीय दोस्त मोहित के रूप में हुई। बॉबी खेरेश्वर हाईवे पर ‘बीके आर्या’ नाम से ओयो होटल का संचालन करता था, जबकि मोहित उसका पड़ोसी और करीबी मित्र था, जो एक फैक्ट्री में काम करता था।