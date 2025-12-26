अलीगढ़ डबल मर्डर: बाहर से लॉक कार, शीशों पर प्लास्टिक… अंदर ओयो होटल संचालक और दोस्त की लाशें

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
यह घटना गुरुवार शाम करीब पांच बजे सामने आई। जब उदयपुर गांव के पास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों की नजर सड़क से नीचे खड़ी एक कार पर पड़ी। काफी देर तक कार के वहीं खड़े रहने पर उन्हें शक हुआ। पास जाकर जब ग्रामीणों ने अंदर झांका तो दोनों युवक खून से सने हुए नजर आए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
अलीगढ़ डबल मर्डर : करीब 15–20 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन कार का दरवाजा बाहर से बंद था। हालात को देखते हुए पुलिस ने शीशे और दरवाजे तोड़कर कार खोली और दोनों शव बाहर निकाले। एक शव ड्राइवर सीट पर था, जिसका सिर स्टेयरिंग की ओर झुका हुआ था, जबकि दूसरा युवक पीछे की सीट पर पड़ा मिला। दोनों के शरीर पर गोली के गंभीर निशान थे।
पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों युवकों को बेहद नजदीक से गोलियां मारी गई थीं। प्रत्येक के गले और गर्दन पर दो-दो गोलियों के निशान पाए गए। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि वाहन सारसौल निवासी मैकेनिक जमील के नाम पर दर्ज है। पूछताछ में जमील ने बताया कि उसने कार रसूलपुर निवासी बॉबी को किराए पर दी थी।
इसके बाद मृतकों की पहचान 32 वर्षीय बॉबी और उसके 24 वर्षीय दोस्त मोहित के रूप में हुई। बॉबी खेरेश्वर हाईवे पर ‘बीके आर्या’ नाम से ओयो होटल का संचालन करता था, जबकि मोहित उसका पड़ोसी और करीबी मित्र था, जो एक फैक्ट्री में काम करता था।
एसएसपी नीरज जादौन के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह दोहरा हत्याकांड प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि वारदात के वक्त कार में एक या दो अन्य लोग भी मौजूद थे। किसी विवाद के बाद हत्या की गई। मामले के खुलासे के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं। संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठा दिया जाएगा।
