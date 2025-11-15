आखिर एक साल तक कहां गायब था डॉक्टर अदील? चीन-तुर्किए कनेक्शन आ रहा सामने

सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि नवंबर 2024 से पहले के लगभग एक साल तक डॉ. आदिल का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिला। वह न तो घर पर था और न ही किसी अस्पताल में ड्यूटी पर। खुफिया एजेंसियां इस 'गायब' पीरियड में उसकी लोकेशन हिस्ट्री, संपर्क लॉग और गतिविधियों की डीप डाइव कर रही हैं। इसी दौरान उसने अंबाला रोड पर एक प्लॉट खरीदा, जहां कथित तौर पर प्राइवेट अस्पताल बनाने की प्लानिंग थी। जांचकर्ताओं को शक है कि यह प्लॉट नेटवर्क के लिए लॉजिस्टिक हब के रूप में इस्तेमाल हो सकता था।