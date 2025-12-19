19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सहारनपुर

डिजिटल रंगदारी : अश्लील वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर ले लिए 13 लाख रुपये

Cyber Crime : कॉलर ने युवक के ऑपन डिजिटल एकाउंट से इकट्ठा की पूरी जानकारी और फिर फेंका जाल।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 19, 2025

Saharanpur

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini

Cyber Crime : धीरे-धीरे सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है तो ऐसे में अपराधियों ने भी अपराध का डिजिटल वर्जन तरीका तलाश लिया है। सहारनपुर में ''डिजिटल रंगदारी'' मामला सामने आया है। यहां दिल्ली रोड पर रहने वाले एक युवक को उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर देने का डर दिखाकर करीब 13 लाख रुपये ले लिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

मवी कला गांव का है रहने वाला है युवक

दिल्ली रोड स्थित मवी कला के रहने वाले एक युवक ने पुलिस थाने पहुंचकर बताया कि उसके नंबर एक अंजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने जिस अंदाज में बात की उससे लगा कि कॉलर उसके बारे में सबकुछ जानता है। इस तरह कॉलर ने कहा किस ''हमारे पास तुम्हारे एक युवती के साथ अश्लील वीडियो और फोटो हैं जिन्हे वायरल करने जा रहे हैं'' पीड़ित के अनुसार कॉलर ने बदले में 13 लाख रुपये की मांग की और 12 लाख 80 हजार रुपये अपने एकाउंट में डलवा लिए। पीड़ित को बाद में पता चला कि यह फर्जी कॉलर था। अब पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

आप भी रहें सावधान

अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपकों भी सावधान रहने की आवश्यकता है। प्राथमिक पड़ताल में पता चला है कि कॉलर ने पहले इस युवक के सभी सोशल मीडिया एकाउंट का विस्तार से विश्लेषण किया और फिर यहीं से मिली जानकारी के आधार पर कॉलर ने पीड़ित को उसके जीवन के और उसके ओरा के बारे में ऐसी जानकारियां दी जिनसे युवक को पक्का हो गया कि कॉलर उसका नजदीकी है और उसके बारे में सभी कुछ जानता है। इस तरह कॉलर ने युवक को अपने शिकंजे में कस लिया। इस घटना साफ है कि आप भी सावधान रहें और अगर आप सोळल मीडिया पर एक्टिव हैं तो अपने एकाउंट लॉक रखें उन्हे सभी के लिए ऑपन ना करें।

Updated on:

19 Dec 2025 11:07 am

Published on:

19 Dec 2025 11:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / डिजिटल रंगदारी : अश्लील वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर ले लिए 13 लाख रुपये

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

