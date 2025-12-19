डिजिटल रंगदारी : अश्लील वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर ले लिए 13 लाख रुपये

दिल्ली रोड स्थित मवी कला के रहने वाले एक युवक ने पुलिस थाने पहुंचकर बताया कि उसके नंबर एक अंजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने जिस अंदाज में बात की उससे लगा कि कॉलर उसके बारे में सबकुछ जानता है। इस तरह कॉलर ने कहा किस ''हमारे पास तुम्हारे एक युवती के साथ अश्लील वीडियो और फोटो हैं जिन्हे वायरल करने जा रहे हैं'' पीड़ित के अनुसार कॉलर ने बदले में 13 लाख रुपये की मांग की और 12 लाख 80 हजार रुपये अपने एकाउंट में डलवा लिए। पीड़ित को बाद में पता चला कि यह फर्जी कॉलर था। अब पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।