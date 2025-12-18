राजस्थान पुलिस ने सहारनपुर में दबोचा नकली नोटों का सौदागर, जयपुर करता था सप्लाई

इसके बाद राजस्थान की चित्रकूट थाना पुलिस ने न्यायालय को बताया कि आरोपी से पूछताछ में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। अगर रिमांड मिल जाए तो आरोपी उस व्यक्ति को पकड़वा सकता है जिससे वह नकली नोट लेता था। इसके लिए आरोपी की पीसीआर रिमांड चाहिए होगी। न्यायालय ने राजस्थान पुलिस की चित्रकूट थाना पुलिस की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए पुलिस को गोविंद की पीसीआर रिमांड दे दी। इसके बाद पुलिस ने नाटकीय अंदाज में गोविंद से कहा कि वह अपने आका को फोन करके बोले कि वह जमानत पर छूट गया है। अब कोई चिंता की बात नहीं है और नकली नोच चाहिए।