अजब-गजब : कॉलेज बंक करने वाले छात्र-छात्रा को ग्रामीणों ने पकड़ा, पंचायत ने कराई दोनों की शादी

मामला सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र में पड़ने वाले एक डिग्री कॉलेज का है। इस डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा और एक छात्र कॉलेज बंक कर रहे थे। इनके दोस्तों के भी पता था कि दोनों कॉलेज बंक करके एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। मंगलवार को दोनों ने एक बार फिर इसी तरह से कॉलेज बंक किया और एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए शॉपिंग करने का प्लान बनाया। उधर कॉलेज की छुट्टी हो गई लेकिन दोनों समय से घर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद छात्र इस छात्रा को उसके गांव तक छोड़ने के लिए चला गया। गांव वालों ने गांव के बाहर की छात्रा को लड़के के साथ देख लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने छात्र को पकड़ लिया और उसके परिजनों को खबर कर दी।