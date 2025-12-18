18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

अजब-गजब : कॉलेज बंक करने वाले छात्र-छात्रा को ग्रामीणों ने पकड़ा, पंचायत ने कराई दोनों की शादी

UP News : पंचायत ने दोनों के परिजनों को मौके पर ही बुलाया और दोनों की मौके पर ही शादी का फरमान सुना दिया।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 18, 2025

सहारनपुर

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

UP News : अभी तक आपने फिल्मों में कॉलेज की प्रेम कहानियां सुनी और देखी होंगी लेकिन यह मामला बिल्कुल अलग है। सहारनपुर में एक युगल कॉलेज बंक कर रहा था। जब परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद गांव पंचायत बुलाई गई। गांव में यह मामला पंचायत के बीच रखा गया कि दोनों अपनी मर्जी से कॉलेज बंक करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। पंचायत ने मौके पर ही दोनों का रिश्ता करवा दिया और शादी तय कर दी।

डिग्री कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं दोनों

मामला सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र में पड़ने वाले एक डिग्री कॉलेज का है। इस डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा और एक छात्र कॉलेज बंक कर रहे थे। इनके दोस्तों के भी पता था कि दोनों कॉलेज बंक करके एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। मंगलवार को दोनों ने एक बार फिर इसी तरह से कॉलेज बंक किया और एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए शॉपिंग करने का प्लान बनाया। उधर कॉलेज की छुट्टी हो गई लेकिन दोनों समय से घर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद छात्र इस छात्रा को उसके गांव तक छोड़ने के लिए चला गया। गांव वालों ने गांव के बाहर की छात्रा को लड़के के साथ देख लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने छात्र को पकड़ लिया और उसके परिजनों को खबर कर दी।

दोनों के सजातीय होने पर पंचायत ने कहा कर दो शादी

इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में पता चला कि दोनों एक ही समुदाय के है। दोनों के सजातीय होने पर पंचायत ने निर्णय किया कि दोनों का रिश्ता करवा दिया जाए। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया लेकिन पंचायत ने छात्र-छात्राओं के परिजनों की मौजूदगी में ही साफ कर दिया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और लंबे समय से एक साथ समय भी बिता रहे हैं। ऐसे में सामाजिद मर्यादाओं को देखते हुए और बच्चों की खुशी को देखते हुए दोनों का रिश्ता करना उचित रहेगा। इस तरह पंचायत ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया। मौके पर ही दोनों के परिवारों के बीच शगुन का लेन-देन हो गया।

शादी की तारीख परिवार तय करेगा ( UP News )

अब रिश्ता तय होने के बाद पंचायत ने दोनों की शादी की तारीख तय करने के लिए दोनों परिवारों को छूट दी है। पंचायत ने कहा है कि दोनों परिवार अपनी सुविधा अनुसार शादी की तारीख नीयत करेंगे। इसके बाद पूरा गांव इन दोनों की खुशी यानी शादी में शामिल होगा। पंचायत का यह ऐतिहासिक निर्णय है। माना जा रहा है कि किसी पंचायत ने पहली बार प्रेम करने वाले जोड़े के पक्ष में फैंसला सुनाया है। यह पंचायत और पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

मीट वाले छुरे से काटी थी बिलाल ने उमा की गर्दन, परिवार वाले सिर का ही कर पाए अंतिम संस्कार
सहारनपुर
उमा का फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 10:32 am

Published on:

18 Dec 2025 09:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / अजब-गजब : कॉलेज बंक करने वाले छात्र-छात्रा को ग्रामीणों ने पकड़ा, पंचायत ने कराई दोनों की शादी

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राजस्थान पुलिस ने सहारनपुर में दबोचा नकली नोटों का सौदागर, जयपुर करता था सप्लाई

Saharanpur Police
सहारनपुर

कोहरे के आगोश में यूपी के कई शहर, एडवाइजरी जारी

Fog In Saharanpur
सहारनपुर

मीट वाले छुरे से काटी थी बिलाल ने उमा की गर्दन, परिवार वाले सिर का ही कर पाए अंतिम संस्कार

उमा का फाइल फोटो
सहारनपुर

शादी के दबाव से बौखलाया बिलाल, प्रेमिका का सिर काटकर 80 KM दूर फेंका; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

uma murder case saharanpur bilal killed girlfriend before wedding
सहारनपुर

निकाह में बाधा बन रही लिव-इन-रिलेशनशिप वाली प्रेमिका, सिर काटकर जंगल में फेंक दिया शव

uma murder
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.