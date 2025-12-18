अजब-गजब : कॉलेज बंक करने वाले छात्र-छात्रा को ग्रामीणों ने पकड़ा, पंचायत ने कराई दोनों की शादी

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
UP News : अभी तक आपने फिल्मों में कॉलेज की प्रेम कहानियां सुनी और देखी होंगी लेकिन यह मामला बिल्कुल अलग है। सहारनपुर में एक युगल कॉलेज बंक कर रहा था। जब परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद गांव पंचायत बुलाई गई। गांव में यह मामला पंचायत के बीच रखा गया कि दोनों अपनी मर्जी से कॉलेज बंक करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। पंचायत ने मौके पर ही दोनों का रिश्ता करवा दिया और शादी तय कर दी।
मामला सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र में पड़ने वाले एक डिग्री कॉलेज का है। इस डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा और एक छात्र कॉलेज बंक कर रहे थे। इनके दोस्तों के भी पता था कि दोनों कॉलेज बंक करके एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। मंगलवार को दोनों ने एक बार फिर इसी तरह से कॉलेज बंक किया और एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए शॉपिंग करने का प्लान बनाया। उधर कॉलेज की छुट्टी हो गई लेकिन दोनों समय से घर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद छात्र इस छात्रा को उसके गांव तक छोड़ने के लिए चला गया। गांव वालों ने गांव के बाहर की छात्रा को लड़के के साथ देख लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने छात्र को पकड़ लिया और उसके परिजनों को खबर कर दी।
इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में पता चला कि दोनों एक ही समुदाय के है। दोनों के सजातीय होने पर पंचायत ने निर्णय किया कि दोनों का रिश्ता करवा दिया जाए। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया लेकिन पंचायत ने छात्र-छात्राओं के परिजनों की मौजूदगी में ही साफ कर दिया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और लंबे समय से एक साथ समय भी बिता रहे हैं। ऐसे में सामाजिद मर्यादाओं को देखते हुए और बच्चों की खुशी को देखते हुए दोनों का रिश्ता करना उचित रहेगा। इस तरह पंचायत ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया। मौके पर ही दोनों के परिवारों के बीच शगुन का लेन-देन हो गया।
अब रिश्ता तय होने के बाद पंचायत ने दोनों की शादी की तारीख तय करने के लिए दोनों परिवारों को छूट दी है। पंचायत ने कहा है कि दोनों परिवार अपनी सुविधा अनुसार शादी की तारीख नीयत करेंगे। इसके बाद पूरा गांव इन दोनों की खुशी यानी शादी में शामिल होगा। पंचायत का यह ऐतिहासिक निर्णय है। माना जा रहा है कि किसी पंचायत ने पहली बार प्रेम करने वाले जोड़े के पक्ष में फैंसला सुनाया है। यह पंचायत और पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
