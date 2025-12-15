शादी के दबाव से बौखलाया बिलाल, प्रेमिका का सिर काटकर 80 KM दूर फेंका; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

शादी के दबाव से बौखलाया बिलाल | Photo Video Grab
Saharanpur News: सहारनपुर के उमा हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां टैक्सी चालक प्रेमी बिलाल ने शादी के दबाव से परेशान होकर अपनी प्रेमिका उमा की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने गर्दन काटकर सिर करीब 80 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सुलझाया।
Uma murder case Saharanpur: उत्तर प्रदेश और हरियाणा को हिला देने वाले उमा हत्याकांड में प्रेम, धोखा और हैवानियत की एक भयावह कहानी सामने आई है। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के टिडोली गांव निवासी टैक्सी चालक बिलाल ने अपनी प्रेमिका उमा (30) की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले प्रेमिका की गर्दन काटी और फिर उसका सिर साथ ले जाकर करीब 80 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया। यह सनसनीखेज वारदात 6 दिसंबर को यमुनानगर के कलेसर जंगल के पास अंजाम दी गई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने रविवार को किया।
यमुनानगर एसपी कमलदीप के अनुसार, 7 दिसंबर को प्रतापनगर क्षेत्र के बहादुरपुर गांव स्थित पॉपुलर की नर्सरी में एक महिला का सिर कटा शव मिला था। शव पर कपड़े भी नहीं थे, जिससे मामला और भी रहस्यमय बन गया। शव की पहचान नहीं हो पाने के कारण पुलिस ने इसे अज्ञात मानकर जांच शुरू की और आसपास के जिलों से लापता महिलाओं का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया।
जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के आसपास सहारनपुर नंबर की एक कार दिखाई देने की जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस हथिनीकुंड तक पहुंची, जहां से कुछ मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए। इन नंबरों की लोकेशन को जोड़ते हुए पुलिस नकुड़ थाना क्षेत्र के टिडोली गांव पहुंची और शनिवार को मुख्य आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में बिलाल ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसकी शादी 14 दिसंबर को तय थी और उसी सप्ताह उसकी बरात जानी थी। उमा लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे वह परेशान हो गया था। आरोपी ने स्वीकार किया कि इसी दबाव से छुटकारा पाने के लिए उसने प्रेमिका की हत्या की साजिश रची और जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।
बिलाल ने उमा की हत्या के बाद उसका सिर काटा और पॉलीथिन में डालकर अपने साथ ले गया। उसने रात के अंधेरे में हिमाचल और हरियाणा की सीमा के पास लालढांग क्षेत्र में सिर फेंक दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सिर बरामद कर लिया है, जबकि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार अभी बरामद होना बाकी है।
पुलिस जांच में सामने आया कि उमा पहले से शादीशुदा थी और उसका एक 10 साल का बेटा है। पति से विवाद के चलते वह पिछले दो वर्षों से सहारनपुर की गंगोत्री कॉलोनी में अकेली रह रही थी, जबकि बेटा अपने पिता के साथ रहता था। इसी दौरान टैक्सी ड्राइवर बिलाल से उसका संपर्क हुआ और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए।
पुलिस के अनुसार, उमा और बिलाल कुछ समय तक लिव-इन रिलेशन में भी रहे थे। उमा का अधिकांश खर्च बिलाल ही उठाता था। हालांकि आरोपी ने अपने परिवार को इस रिश्ते की कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि उसके घरवालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी।
पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि 6 दिसंबर को बिलाल कार लेकर उमा के पास आया था। उस दिन उमा बेहद खुश थी और उसने अन्य किरायेदारों से कहा था कि बिलाल उससे शादी करेगा और वह उसके साथ जा रही है। इसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। यही बयान पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हुआ।
उमा के शव की छह दिनों तक पहचान नहीं हो सकी थी। पहचान न होने के कारण शुक्रवार को सेवा समिति के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। बाद में जब मामला खुला, तब यह साफ हुआ कि मृतका सहारनपुर की रहने वाली उमा ही थी।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी बिलाल को हिरासत में लेकर रिमांड पर लिया है। पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग