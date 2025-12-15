शादी के दबाव से बौखलाया बिलाल, प्रेमिका का सिर काटकर 80 KM दूर फेंका; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Uma murder case Saharanpur: उत्तर प्रदेश और हरियाणा को हिला देने वाले उमा हत्याकांड में प्रेम, धोखा और हैवानियत की एक भयावह कहानी सामने आई है। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के टिडोली गांव निवासी टैक्सी चालक बिलाल ने अपनी प्रेमिका उमा (30) की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले प्रेमिका की गर्दन काटी और फिर उसका सिर साथ ले जाकर करीब 80 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया। यह सनसनीखेज वारदात 6 दिसंबर को यमुनानगर के कलेसर जंगल के पास अंजाम दी गई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने रविवार को किया।