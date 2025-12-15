15 दिसंबर 2025,

सोमवार

सहारनपुर

निकाह में बाधा बन रही लिव-इन-रिलेशनशिप वाली प्रेमिका, सिर काटकर जंगल में फेंक दिया शव

Crime : उमा ने बिलाल के निकाह का विरोध किया तो बिलाल ने गर्दन काट दी और निकाह की तैयारियों में लग गया लेकिन एक दिन पहले ही पकड़ा गया।

3 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 15, 2025

uma murder

उमा की फाइल फोटो ( स्रोत यमुनानगर पुलिस)

Crime : सहारनपुर में लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही एक प्रेमिका जब निकाह में आड़े आई तो युवक ने बेरहमी से उसकी हत्या कर और पहचान छिपाने के लिए सिर काट दिया। सिर को पॉलीथिन में भरकर दूसरे स्थान पर फेंक दिया और शव को कहीं ओर फेंक दिया ताकि महिला की पहचान ना हो सके। पुलिस को शव तो मिल गया लेकिन गर्दन ना होने की वजह से शिनाख्त नहीं हो रही थी। अब शव मिलने के पांच दिन बाद पुलिस ने इस महिला के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रहे रहे बिलाल को इसके निकाह से एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया।

फिल्मी है पूरी वारदात की कहानी

यह पूरी घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सहारनपुर का के रहने वाला युवक बिलाल सहारनपुर की ही रहने वाली महिला उमा के साथ दो साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहा था। महिला एक बच्चे की मां थी लेकिन इसने अपने पति और बच्चे को छोड़ रखा था। दोनों साथ रह रहे थे। इसी बीच युवक के परिजनों ने उसका निकाह तय कर दिया। जब इस बात का पता उसकी प्रेमिका उमा को चला तो उसने विरोध किया और साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर उसके रहते हुए निकाह नहीं होने देगी। इस पर प्रेमी ने फिल्मी अंदाज में महिला को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। महिला यानी अपनी प्रेमिका से हिमाचल प्रदेश घूमने चलने के लिए कहा। इसने महिला से कहा कि हम घूमने चलते हैं वहीं पर आराम से बात करेंगे।

पहचान छिपाने के लिए काटा सिर ( crime )

महिला को पता नहीं था कि यह उसकी अंतिम यात्रा हो जाएगी। यमुनानगर पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो बिलाल ने बताया कि हरियाणा में कार की सीट बेल्ट से गला घोंटकर उमा की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने था और पहचान का भी डर था इसलिए गर्दन काटकर उसे एक पॉलीथिन में भरकर अलग स्थान पर फेंका और फिर महिला के शव को दूसरे स्थान पर फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक कमलदीप ने बताया कि सात दिसंबर को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गांव बहादुरपुर के पास पोंटा साहिब की ओर जाने वाली सड़क से करीब 20 मीटर अंकर खाई में एक महिला का शव पड़ा मिला था।

सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया बिलाल

इस शव पर गर्दन नहीं थी इसलिए पहचान में परेशानी हो रही थी। बाद में शिनाख्त होने पर पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लग गई। इससे पता चला कि इस वारदात को टैक्सी चालक बिलाल पुत्र फुरकान निवासी गांव टिडोली थाना नकुड़ ने अंजाम दिया है। महिला की पहचान उमा निवासी रमजानपुरा सहारनपुर के रूप में हुई। उमा एक बच्चे की मां है और उसका पति मजदूरी करता है। पुलिस ने बताया कि हत्यारोपी बिलाल अपनी प्रेमिका को छह दिसंबर में सहारनपुर से साथ लेकर निकला। दोनों ने हिमाचल प्रदेश घूमने जाने का प्लान बनाया। इसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बिलाल ने सीट बेल्ट से उमा का गला घोंट दिया। इसके बाद सिर काटकर उसे वहीं फेंक दिया और शव को आगे ले जाकर फेंक दिया।

मेहंदी बिलाल की निकाह किसी ओर से

बिलाल ने पुलिस को बताया कि दोनों लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे थे। बिलाल के परिवार वालों ने उसका निकाह तय कर दिया था लेकिन उमा नहीं मान रही थी। ऐसे में बिलाल को लगा वह फंस गया है और उसने इसी बीच महिला को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। पुलिस ने बताया कि उमा पति और बच्चे को छोड़कर दो साल से बिलाल के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही थी। निकाह से एक दिन पहले पुलिस हत्यारोपी बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। बिलाल का जिस युवती से रिश्ता हुआ था उसके हाथों पर तो बिलाल की मेहंदी लगी हुई थी लेकिन अब उसका निकाह किसी अन्य युवक से कराया गया है।

Updated on:

15 Dec 2025 09:17 am

Published on:

15 Dec 2025 09:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / निकाह में बाधा बन रही लिव-इन-रिलेशनशिप वाली प्रेमिका, सिर काटकर जंगल में फेंक दिया शव

