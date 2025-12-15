निकाह में बाधा बन रही लिव-इन-रिलेशनशिप वाली प्रेमिका, सिर काटकर जंगल में फेंक दिया शव

यह पूरी घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सहारनपुर का के रहने वाला युवक बिलाल सहारनपुर की ही रहने वाली महिला उमा के साथ दो साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहा था। महिला एक बच्चे की मां थी लेकिन इसने अपने पति और बच्चे को छोड़ रखा था। दोनों साथ रह रहे थे। इसी बीच युवक के परिजनों ने उसका निकाह तय कर दिया। जब इस बात का पता उसकी प्रेमिका उमा को चला तो उसने विरोध किया और साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर उसके रहते हुए निकाह नहीं होने देगी। इस पर प्रेमी ने फिल्मी अंदाज में महिला को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। महिला यानी अपनी प्रेमिका से हिमाचल प्रदेश घूमने चलने के लिए कहा। इसने महिला से कहा कि हम घूमने चलते हैं वहीं पर आराम से बात करेंगे।