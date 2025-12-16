16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

मीट वाले छुरे से काटी थी बिलाल ने उमा की गर्दन, परिवार वाले सिर का ही कर पाए अंतिम संस्कार

Crime : आधी बॉडी का हरियाणा पुलिस लावारिस में पहले ही संस्कार कर चुकी थी अब सिर मिलने पर परिवार वालों ने क्रिया की।

3 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 16, 2025

उमा का फाइल फोटो

Saharanpur Murder

Crime निकाह में आड़े आ रही सहारनपुर की अपनी कथित प्रेमिका उमा का सिर बिलाल ने मीट वाले छुरे से काटा था। गर्दन काटने के बाद उसकी बॉडी को हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर फेंक आया था जबकि सिर को दूसरे स्थान पर फेंक दिया था। शिनाख्त नहीं होने पर हरियाणा पुलिस ने आधे शरीर का पहले ही लावारिस में संस्कार करवा दिया था। अब परिवार वाले सिर्फ उमा के सिर का ही अंतिम संस्कार कर पाए। अंतिम संस्कार करते हुए परिवार वालों ने यही कहा कि ''इतना भी सामाजिक रूप से कर रहे हैं वर्ना हमारा उमा से कोई नाता बचा ही नहीं था'

लव मैरिज की और फिर पति को छोड़ा ( Crime )

सहारनपुर के रहने वाले उमा ने लव मैरिज की थी। एक बच्चा होने के बाद उमा का नया आशिक बिलाल बना। इसके बाद वह पति और बच्चे को छोड़कर बिलाल के साथ रहने लगी। दोनों करीब दो साल तक एक साथ रहे। इस रिश्तें को दोनों ने लिव-इन-रिलेशनशिप नाम दिया। अब परिवार वालों ने बिलाल का निकाह तय कर दिया। जब इस बात का पता उमा को चला तो उसने विरोध किया और बिलाल पर दबाव बनाया कि निकाह के लिए मना कर दे। बिलाल अपने परिवार वालों को इस अवैध रिश्ते के बारे में बताना ही नहीं चाहता था। इसलिए उसने उमा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया।

हिमाचल घुमाने के बहाने बनाया हत्या का प्लान

निकाह से करीब एक सप्ताह पहले बिलाल ने उमा से हिमाचल प्रदेश घूमने जाने की बात कही। दोनों ने सहारनपुर से हिमाचल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर कार की सीट बेल्ट से उमा की गर्दन घोटकर उसका दम निकाल दिया और फिर मीट वाले छुरे से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद बिलाल ने गर्दन और बॉडी को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था। पुलिस को बॉडी मिल गई थी लेकिन जब काफी तलाश कराने के बाद भी शिनाख्त नहीं हुई तो हरियाणा पुलिस ने लावारिश में शव का संस्कार करवा दिया था।

दो बार हुआ उमा का अंतिम संस्कार ( Crime )

पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी कि उमा का धड़ यानी सिर भी मिल गया। इसके बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लगी तो उससे सहारनपुर का सुराग सामने आया। पता चला कि मृतक महिला का नाम उमा है जो सहारनपुर की रहने वाली है। जांच में पता चला कि, उमा अपने पति और बेटे को छोड़कर बिलाल नाम के टैक्सी ड्राइवर के साथ पिछले दो सार से रिलेशन में है। बिलाल की 15 दिसंबर को निकाह था। इसी निकाह का उमा विरोध कर रही थी। अपने निकाह के लिए बिलाल ने उमा की गर्दन काट दी। पुलिस ने निकाह से एक दिन पहले बिलाल को गिरफ्तार कर लिया।

उमा का तीसरा आशिक था टैक्सी ड्राइवर बिलाल

सहारनपुर का बिलाल उमा का तीसरा आशिक था। परिवार वालों ने बताया कि पंद्रह साल पहले ही उमा अपनी शादी वाले दिन अपने कथित प्रेमी के साथ भाग गई थी। बारात आ चुकी थी ऐसे में उमा की ममेरी बहन से दूल्हे की शादी करानी पड़ी थी। उनके लिए यह बहुत ही कठिनाई वाला समय था लेकिन समाज के लिए ऐसा करना पड़ा। बाद में पता चला कि उमा अपने जिस प्रेमी के साथ गई है उसके बाद भी वह किसी तीसरे बात कर रही है। अब उसकी जिंदगी में बिलाल आ गया और वह अपने पति और बेटे को छोड़कर बिलाल के साथ रहने लगी।

परिवार बोला पुलिस के कहने पर आना पड़ा

उमा के भाई ने मीडियाकर्मियों के सामने कहा कि समाजिक व्यवस्था और पुलिस के कहने पर थाने तक आए हैं। सिर का अंतिम संस्कार भी लोक लिहाज के कारण कर रहे हैं। भाई ने कहा कि हमारा रिश्ता तो उसी दिन उमा से खत्म हो गया था जिस दिन वह अपनी शादी के दिन भाग गई थी। भाई बोला कि, ''अब पुलिस के कहने पर ही थाने तक आए हैं सिर लेने वर्ना तो हमने 16 साल पहले ही उमा से रिश्ता खत्म कर लिया था, हमारे लिए तो वह 16 साल पहले ही मर गई थी''

ये भी पढ़ें

खाकी का अमानवीय चेहरा ! पंचनामें से बचने के लिए शव दूसरे थाना क्षेत्र में फिकवाया
मेरठ
Meerut Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 10:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / मीट वाले छुरे से काटी थी बिलाल ने उमा की गर्दन, परिवार वाले सिर का ही कर पाए अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी के दबाव से बौखलाया बिलाल, प्रेमिका का सिर काटकर 80 KM दूर फेंका; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

uma murder case saharanpur bilal killed girlfriend before wedding
सहारनपुर

निकाह में बाधा बन रही लिव-इन-रिलेशनशिप वाली प्रेमिका, सिर काटकर जंगल में फेंक दिया शव

uma murder
सहारनपुर

रेलवे का ठेका दिलवाने के नाम पर 80 लाख रुपये की ठगी, पीड़ित ने चेक लगाए तो…

Police
सहारनपुर

बाजार में महिला का पर्स चोरी, पुलिस ने कहा नंबर दे जाओ चोर के मिलते ही सूचित करेंगे

Saharanpur Police
सहारनपुर

सीट बेल्ट से गला घोंटा…गर्दन काटी, कपड़े उतारकर बिलाल ने नर्सरी में फेंका उमा का शव

सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.