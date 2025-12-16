मीट वाले छुरे से काटी थी बिलाल ने उमा की गर्दन, परिवार वाले सिर का ही कर पाए अंतिम संस्कार

पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी कि उमा का धड़ यानी सिर भी मिल गया। इसके बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लगी तो उससे सहारनपुर का सुराग सामने आया। पता चला कि मृतक महिला का नाम उमा है जो सहारनपुर की रहने वाली है। जांच में पता चला कि, उमा अपने पति और बेटे को छोड़कर बिलाल नाम के टैक्सी ड्राइवर के साथ पिछले दो सार से रिलेशन में है। बिलाल की 15 दिसंबर को निकाह था। इसी निकाह का उमा विरोध कर रही थी। अपने निकाह के लिए बिलाल ने उमा की गर्दन काट दी। पुलिस ने निकाह से एक दिन पहले बिलाल को गिरफ्तार कर लिया।