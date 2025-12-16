मीट वाले छुरे से काटी थी बिलाल ने उमा की गर्दन, परिवार वाले सिर का ही कर पाए अंतिम संस्कार

Saharanpur Murder
Crime निकाह में आड़े आ रही सहारनपुर की अपनी कथित प्रेमिका उमा का सिर बिलाल ने मीट वाले छुरे से काटा था। गर्दन काटने के बाद उसकी बॉडी को हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर फेंक आया था जबकि सिर को दूसरे स्थान पर फेंक दिया था। शिनाख्त नहीं होने पर हरियाणा पुलिस ने आधे शरीर का पहले ही लावारिस में संस्कार करवा दिया था। अब परिवार वाले सिर्फ उमा के सिर का ही अंतिम संस्कार कर पाए। अंतिम संस्कार करते हुए परिवार वालों ने यही कहा कि ''इतना भी सामाजिक रूप से कर रहे हैं वर्ना हमारा उमा से कोई नाता बचा ही नहीं था'
सहारनपुर के रहने वाले उमा ने लव मैरिज की थी। एक बच्चा होने के बाद उमा का नया आशिक बिलाल बना। इसके बाद वह पति और बच्चे को छोड़कर बिलाल के साथ रहने लगी। दोनों करीब दो साल तक एक साथ रहे। इस रिश्तें को दोनों ने लिव-इन-रिलेशनशिप नाम दिया। अब परिवार वालों ने बिलाल का निकाह तय कर दिया। जब इस बात का पता उमा को चला तो उसने विरोध किया और बिलाल पर दबाव बनाया कि निकाह के लिए मना कर दे। बिलाल अपने परिवार वालों को इस अवैध रिश्ते के बारे में बताना ही नहीं चाहता था। इसलिए उसने उमा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया।
निकाह से करीब एक सप्ताह पहले बिलाल ने उमा से हिमाचल प्रदेश घूमने जाने की बात कही। दोनों ने सहारनपुर से हिमाचल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर कार की सीट बेल्ट से उमा की गर्दन घोटकर उसका दम निकाल दिया और फिर मीट वाले छुरे से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद बिलाल ने गर्दन और बॉडी को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था। पुलिस को बॉडी मिल गई थी लेकिन जब काफी तलाश कराने के बाद भी शिनाख्त नहीं हुई तो हरियाणा पुलिस ने लावारिश में शव का संस्कार करवा दिया था।
पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी कि उमा का धड़ यानी सिर भी मिल गया। इसके बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लगी तो उससे सहारनपुर का सुराग सामने आया। पता चला कि मृतक महिला का नाम उमा है जो सहारनपुर की रहने वाली है। जांच में पता चला कि, उमा अपने पति और बेटे को छोड़कर बिलाल नाम के टैक्सी ड्राइवर के साथ पिछले दो सार से रिलेशन में है। बिलाल की 15 दिसंबर को निकाह था। इसी निकाह का उमा विरोध कर रही थी। अपने निकाह के लिए बिलाल ने उमा की गर्दन काट दी। पुलिस ने निकाह से एक दिन पहले बिलाल को गिरफ्तार कर लिया।
सहारनपुर का बिलाल उमा का तीसरा आशिक था। परिवार वालों ने बताया कि पंद्रह साल पहले ही उमा अपनी शादी वाले दिन अपने कथित प्रेमी के साथ भाग गई थी। बारात आ चुकी थी ऐसे में उमा की ममेरी बहन से दूल्हे की शादी करानी पड़ी थी। उनके लिए यह बहुत ही कठिनाई वाला समय था लेकिन समाज के लिए ऐसा करना पड़ा। बाद में पता चला कि उमा अपने जिस प्रेमी के साथ गई है उसके बाद भी वह किसी तीसरे बात कर रही है। अब उसकी जिंदगी में बिलाल आ गया और वह अपने पति और बेटे को छोड़कर बिलाल के साथ रहने लगी।
उमा के भाई ने मीडियाकर्मियों के सामने कहा कि समाजिक व्यवस्था और पुलिस के कहने पर थाने तक आए हैं। सिर का अंतिम संस्कार भी लोक लिहाज के कारण कर रहे हैं। भाई ने कहा कि हमारा रिश्ता तो उसी दिन उमा से खत्म हो गया था जिस दिन वह अपनी शादी के दिन भाग गई थी। भाई बोला कि, ''अब पुलिस के कहने पर ही थाने तक आए हैं सिर लेने वर्ना तो हमने 16 साल पहले ही उमा से रिश्ता खत्म कर लिया था, हमारे लिए तो वह 16 साल पहले ही मर गई थी''
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग