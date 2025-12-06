6 दिसंबर 2025,

शनिवार

मेरठ

खाकी का अमानवीय चेहरा ! पंचनामें से बचने के लिए शव दूसरे थाना क्षेत्र में फिकवाया

UP Police पुलिसकर्मियों को लगा कि रात हो रही है किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन इनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई।




मेरठ

image

Shivmani Tyagi

Dec 06, 2025

Meerut Police

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

UP Police : मेरठ पुलिस के इस कृत्य ने सिर्फ मेरठ पुलिस ही नहीं बल्कि खाकी की शाख पर ही बट्टा लगा दिया। आरोप है कि, पंचनामा से बचने के लिए पुलिसकर्मियों ने सड़क किनारे पड़े एक व्यक्ति के शव को दूसरे थाना क्षेत्र में फिकवा दिया। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि युवक का शव एक अस्पताल के सामने पड़ा था लेकिन पुलिसकर्मियों ने इस बात तक की पुष्टि चिकित्सक से नहीं कराई कि वह जिंदा है या मर चुका है। स्वयं ही उसे मृत मान लिया और दूसरे थाना क्षेत्र में फिंकवा दिया।

रेहड़े में शव को रखवाकर निकले पुलिसकर्मी ( UP Police )

आधी रात में तीन पुलिसकर्मी इस शव को एक दुकान के सामने फिकवांकर चले गए। सुबह जब दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो दुकान के सामने शव पड़ा देखकर पुलिस को 112 पर सूचना दी। इस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। जब दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरे देखें तो पता चला की रात में पुलिसकर्मी ही शव उसकी दुकान के सामने फेंककर गए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद एसएसपी ने चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए पूरे मामले में जांच बैठा दी है।

दुकानदार के सीसीटीवी ने खोल दी पुलिस की पोल ( UP Police )

मेरठ महानगर के मोहल्ला लोहिया नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले रोहित कुमार की पीटीएस रोड पर स्टेशनरी की शॉप है। रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा की दुकान के बाहर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। यह देखते ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उठाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहचान के लिए रखवा दिया। इसके बाद रोहित ने अपने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो हैरान कर देने वाले फुटेज दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि एक रेहड़े में रात के समय पुलिसकर्मी ही शव को लेकर आए थे और उन्होंने ही शव को दुकान के सामने फिकवाया था।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो गिरी गाज ( UP Police )

यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस अफसर भी वीडियो देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने पुलिसकर्मियों के अमानवीय चेहरे को उजागर कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इस मामले में तुरंत प्रभाव से चौकी इंचार्ज समेत दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मीडियाकर्मियों को दिए अपने एक बयान में कहा है कि पुलिसकर्मी पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई से बचने के लिए अपने क्षेत्र में पड़े व्यक्ति को दूसरे थाना क्षेत्र में ले गए। इस तरह के तथ्य प्राथमिक पूछताछ में उजागर हो रहे हैं पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना बेहद दुखद है। जांच की जा रही है।

