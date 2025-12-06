खाकी का अमानवीय चेहरा ! पंचनामें से बचने के लिए शव दूसरे थाना क्षेत्र में फिकवाया

यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस अफसर भी वीडियो देखकर हैरान रह गए। इस वीडियो ने पुलिसकर्मियों के अमानवीय चेहरे को उजागर कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इस मामले में तुरंत प्रभाव से चौकी इंचार्ज समेत दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मीडियाकर्मियों को दिए अपने एक बयान में कहा है कि पुलिसकर्मी पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई से बचने के लिए अपने क्षेत्र में पड़े व्यक्ति को दूसरे थाना क्षेत्र में ले गए। इस तरह के तथ्य प्राथमिक पूछताछ में उजागर हो रहे हैं पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना बेहद दुखद है। जांच की जा रही है।