मेरठ में जीजा ने साले का किया मर्डर: मां के सामने मारी गोली, परिवार में मचा कोहराम

Meerut Crime News: मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां केशव (26) नामक युवक को आरोपियों ने फोन कर घर से बाहर बुलाया और करीब 150 मीटर दूर घेरकर सीने में गोली मार दी। घटना की सूचना सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।