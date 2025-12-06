मेरठ में जीजा ने साले का किया मर्डर: मां के सामने मारी गोली, परिवार में मचा कोहराम

मेरठ में जीजा ने साले का किया मर्डर: AI Generated Image
Meerut Crime News: मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां केशव (26) नामक युवक को आरोपियों ने फोन कर घर से बाहर बुलाया और करीब 150 मीटर दूर घेरकर सीने में गोली मार दी। घटना की सूचना सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
केशव का परिवार सदर वेस्टर्न रोड के पास रहता है। पिता राधेश्याम मेरठ विकास प्राधिकरण में हैं और सिंचाई विभाग में ड्यूटी कर रहे हैं। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा और लोग शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए।
पुलिस ने देर रात आरोपी आयुष पुत्र मोनू बंसल और अंश पुत्र विक्की को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक कंकरखेडा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पिता राधेश्याम ने आरोप लगाया कि बेटे के जीजा अंश ने ही गोली मारी है। घटना रात लगभग साढ़े 12 बजे हुई।
पिता राधेश्याम के अनुसार, रात करीब 11 बजे फोन पर केशव की दोस्तों से कहासुनी हुई थी। केशव को सोने के लिए भेजा गया, लेकिन साढ़े 12 बजे उसे फिर फोन कर घर से बाहर बुलाया गया। मां सोनू के अनुसार, वह बेटे के पीछे-पीछे गई, लेकिन आरोपी दो बाइक पर आए और उसके सामने ही केशव को घेरकर गोली मार दी।
केशव घर में दो बहनों का इकलौता भाई था। वह एलएलबी फाइनल ईयर का छात्र था और वकील बनने का सपना देख रहा था। पिता ने बताया कि उसी दिन उसकी पहली परीक्षा भी थी, लेकिन हत्या ने उसका जीवन समाप्त कर दिया।
युवक की हत्या के बाद परिवार और पड़ोसियों ने आरोपियों के घर पहुंचकर हंगामा किया। घर का दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने आरोपियों की दो बाइकों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बाइक अपने कब्जे में ले लीं।
पिता राधेश्याम ने बताया कि जनवरी में उनकी बेटी लापता हो गई थी और अंश नामक युवक ने उसे बहला-फुसला कर शादी कर ली थी। बेटी को प्रताड़ित करने और मिलने न देने के कारण सेश्व और अंश के बीच रंजिश चल रही थी। यही रंजिश केशव की हत्या का कारण बनी।
पिता राधेश्याम के अनुसार, अंश एक गैंग से जुड़ा है, जिसमें 50-60 लोग शामिल हैं। यह गैंग पहले भी कई वारदात कर चुका है और हथियारों से लैस है। सदर इलाके में हाल ही में इस गैंग से जुड़ी घटना भी हुई थी।
मेरठ एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी। एसपी सिटी के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया है। आरोपी अंश और उसके साथी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा।
