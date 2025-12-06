6 दिसंबर 2025,

शनिवार

मेरठ

मेरठ में जीजा ने साले का किया मर्डर: मां के सामने मारी गोली, परिवार में मचा कोहराम

Meerut News: मेरठ में सदर बाजार क्षेत्र में जीजा ने अपने साले के घर के बाहर मां के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मेरठ

image

Mohd Danish

Dec 06, 2025

meerut brother in law kills brother

मेरठ में जीजा ने साले का किया मर्डर: AI Generated Image

Meerut Crime News: मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां केशव (26) नामक युवक को आरोपियों ने फोन कर घर से बाहर बुलाया और करीब 150 मीटर दूर घेरकर सीने में गोली मार दी। घटना की सूचना सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे। घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शव घर पहुंचते ही परिजन रोने-चिल्लाने लगे

केशव का परिवार सदर वेस्टर्न रोड के पास रहता है। पिता राधेश्याम मेरठ विकास प्राधिकरण में हैं और सिंचाई विभाग में ड्यूटी कर रहे हैं। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा और लोग शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए।

आरोपियों में जीजा और साथी शामिल

पुलिस ने देर रात आरोपी आयुष पुत्र मोनू बंसल और अंश पुत्र विक्की को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक कंकरखेडा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पिता राधेश्याम ने आरोप लगाया कि बेटे के जीजा अंश ने ही गोली मारी है। घटना रात लगभग साढ़े 12 बजे हुई।

फोन पर बुलाकर घटना को अंजाम दिया गया

पिता राधेश्याम के अनुसार, रात करीब 11 बजे फोन पर केशव की दोस्तों से कहासुनी हुई थी। केशव को सोने के लिए भेजा गया, लेकिन साढ़े 12 बजे उसे फिर फोन कर घर से बाहर बुलाया गया। मां सोनू के अनुसार, वह बेटे के पीछे-पीछे गई, लेकिन आरोपी दो बाइक पर आए और उसके सामने ही केशव को घेरकर गोली मार दी।

घर का था इकलौता बेटा

केशव घर में दो बहनों का इकलौता भाई था। वह एलएलबी फाइनल ईयर का छात्र था और वकील बनने का सपना देख रहा था। पिता ने बताया कि उसी दिन उसकी पहली परीक्षा भी थी, लेकिन हत्या ने उसका जीवन समाप्त कर दिया।

आरोपियों के घर पर परिवार का हंगामा

युवक की हत्या के बाद परिवार और पड़ोसियों ने आरोपियों के घर पहुंचकर हंगामा किया। घर का दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने आरोपियों की दो बाइकों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बाइक अपने कब्जे में ले लीं।

पिता राधेश्याम ने बताया कि जनवरी में उनकी बेटी लापता हो गई थी और अंश नामक युवक ने उसे बहला-फुसला कर शादी कर ली थी। बेटी को प्रताड़ित करने और मिलने न देने के कारण सेश्व और अंश के बीच रंजिश चल रही थी। यही रंजिश केशव की हत्या का कारण बनी।

आरोपी अंश गैंग से जुड़ा, हथियारों के साथ सक्रिय

पिता राधेश्याम के अनुसार, अंश एक गैंग से जुड़ा है, जिसमें 50-60 लोग शामिल हैं। यह गैंग पहले भी कई वारदात कर चुका है और हथियारों से लैस है। सदर इलाके में हाल ही में इस गैंग से जुड़ी घटना भी हुई थी।

जांच में जुटी पुलिस, आरोपियों की तलाश जारी

मेरठ एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी। एसपी सिटी के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया है। आरोपी अंश और उसके साथी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा।

