Youtuber शादाब जकाती को लेकर धर्मगुरुओं का सख्त फरमान,नेता बोले कोर्ट जाऊंगा

फोटो सोर्स शादाब जकाती फेसबुक अकाउंट
Shadab Jakati Controversy: मेरठ में सोशल मीडिया क्रिएटर शादाब जकाती पर विवाद बढ़ गया है। यूपी के चीफ मुफ्ती और अलीगढ़ के धर्मगुरु मौलाना इफराहीम हुसैन ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है। उनका कहना है कि शादाब के वीडियो अश्लील हैं। समाज को गुमराह करते हैं। इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ऐसी हरकतें हराम हैं। शादाब को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।
धर्मगुरुओं का कहना है कि जमानत मिल जाने का मतलब यह नहीं कि समाज की नाराजगी खत्म हो गई है। कानून अपने तरीके से चलता है। लेकिन समाज और धर्म के नियम अलग होते हैं। शादाब पर आरोप है कि उन्होंने रील्स बनाने के चक्कर में ऐसा कंटेंट डाला। जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं। '10 रुपये वाला बिस्कुट…' वाली रील से उनका नाम खूब चलने लगा था।
मौलाना का कहना है कि “हया इमान है, और बेहयाई इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाती है।” उन्होंने साफ कहा कि अगर शादाब ने माफी नहीं मांगी। तो इसका अंजाम बुरा होगा। BJP नेता राहुल ठाकुर ने शादाब के एक वीडियो पर आपत्ति जताई थी। उन पर आरोप लगाया कि वे नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के सामने गलत बातें कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस, महिला आयोग और बाल आयोग में भी शिकायत भेजी। शिकायत के बाद पुलिस ने गुरुवार शाम शादाब को शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार किया। थोड़ी देर बाद उन्हें SDM कोर्ट से जमानत मिल गई।
राहुल ठाकुर का कहना है कि उन्होंने शादाब को फोन पर भी समझाया था कि वीडियो हटाओ और आगे ऐसी हरकत मत करो। राहुल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे कोर्ट भी जाएंगे। उनकी और शादाब की बातचीत का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
जब राहुल ने सवाल पूछे तो शादाब ने कहा कि जिस बच्ची को लेकर विवाद है। वह उनके परिवार की है। उनका कहना है कि वीडियो में कुछ गलत नहीं है। यह बस एक कंटेंट था।
वीडियो में शादाब एक परचून की दुकान पर बैठे दिखते हैं। एक छोटी बच्ची सामान लेने आती है। बच्ची कहती है कि पैसे उसकी मम्मी दे देंगी। इस पर शादाब बच्ची और उसकी मां की सुंदरता पर कमेंट करते हैं। इसके बाद वे बच्ची के घर तक चले जाते हैं। इसी हिस्से पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ।
मेरठ
उत्तर प्रदेश
