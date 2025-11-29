Youtuber शादाब जकाती को लेकर धर्मगुरुओं का सख्त फरमान,नेता बोले कोर्ट जाऊंगा

मौलाना का कहना है कि “हया इमान है, और बेहयाई इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाती है।” उन्होंने साफ कहा कि अगर शादाब ने माफी नहीं मांगी। तो इसका अंजाम बुरा होगा। BJP नेता राहुल ठाकुर ने शादाब के एक वीडियो पर आपत्ति जताई थी। उन पर आरोप लगाया कि वे नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के सामने गलत बातें कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस, महिला आयोग और बाल आयोग में भी शिकायत भेजी। शिकायत के बाद पुलिस ने गुरुवार शाम शादाब को शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार किया। थोड़ी देर बाद उन्हें SDM कोर्ट से जमानत मिल गई।