‘वे हथौड़ा लेकर मुझ पर झपटे’, 10 रुपये का बिस्किट फेम शादाब जकाती के साथ अफेयर का आरोप! इरम का छलका दर्द

इरम के मुताबिक, ताजा विवाद उस वक्त हुआ जब उनके पति ने उनका मोबाइल फोन तोड़ दिया और कहा कि अब वह उन्हें काम नहीं करने देंगे। इस पर उन्होंने साफ कहा कि वह अपने बच्चों के लिए काम कर रही हैं और अगर पति काम करने लगें तो वह खुद काम छोड़ देंगी। इरम ने आरोप लगाया कि इसी बात पर उनके पति हथौड़ा लेकर उन्हें मारने दौड़े। उस समय उनकी बहन ने बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। इसके बाद मजबूर होकर वह शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची थीं।