5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

‘वे हथौड़ा लेकर मुझ पर झपटे’, 10 रुपये का बिस्किट फेम शादाब जकाती के साथ अफेयर का आरोप! इरम का छलका दर्द

10 Rupay Ka Biscuit Fame Shadab Jakati Case Update: यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ अफेयर का आरोप इरम पर उनके पति खुर्शीद ने लगाया। जानिए मामले को लेकर इरम का क्या कहना है?

3 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

Jan 05, 2026

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame youtuber shadab jakati case update know what Iram said

यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ अफेयर का आरोप लगने के बाद क्या बोलीं इरम? फोटो सोर्स-फेसबुक (Shadab Hasan)

10 Rupay Ka Biscuit Fame Shadab Jakati Case Update: मेरठ के चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती (Shadab Jakati) की महिला को-स्टार इरम और उनके पति खुर्शीद के बीच चल रहा विवाद चर्चाओं में है। खुर्शीद उर्फ सोनू की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब इरम ने एक निजी मीडिया संस्थान से बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी है।

पहले जानिए मामला

दरअसल, सोशल मीडिया पर '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी' पूछकर अलग पहचान बनाने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करने वाली महिला इरम के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने उन पर गंभीर आरोप लगाए।

खुर्शीद ने लगाए पत्नी इरम पर गंभीर आरोप

यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करने वाली महिला के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने थाने पहुंचकर रोते हुए अपनी पत्नी पर उसे जान से मरवाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। खुर्शीद के आरोपों के मुताबिक उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली जाती है। साथ ही यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने के बहाने कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहती है।

मामले को लेकर क्या बोलीं इरम

इस मामले में इरम ने अपने पति के सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है। निजी मीडिया संस्थान से बातचीत में बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। इरम का कहना है वह अपने पति से अब कानूनी रास्ते से, यानी कोर्ट के जरिए तलाक लेंगी।

'प्रोफेशनल तौर पर शादाब जकाती के साथ करती हूं काम'

उन्होंने बताया कि वह शादाब जकाती के साथ सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर काम करती हैं। साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इरम ने कहा कि शादाब और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने साफ किया कि वह किसी तरह की मारपीट नहीं करतीं, बल्कि उल्टा उन्हें ही लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।

तेजाब फेंकने की धमकी दी गई

इरम के मुताबिक, उन पर तेजाब फेंकने की धमकी तक दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति खुर्शीद हथौड़ा लेकर उन पर हमला करने के लिए झपटे। साथ ही कई बार उनका गला घोंटने की कोशिश भी की। इरम ने बताया कि उनके बीच विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि शुरूआत से ही दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहे हैं।

'किसी भी तरह की जमीन नहीं बिकवाई'

पति का प्लॉट बिकवाने के आरोप पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी तरह की जमीन नहीं बिकवाई है, बल्कि उनके पति के भाइयों ने मिलकर जमीन बेची थी। उन्होंने बताया कि उस समय वह किसी भी तरह का काम नहीं कर रही थीं।

कोर्ट के जरिए ही कानूनी फैसला लेंगी इरम

वहीं, आजाद जिंदगी को लेकर उठ रहे सवालों पर इरम ने कहा कि वह अपने पति की सहमति से ही शादाब जकाती के साथ काम करने गई थीं। उनके मुताबिक, शादाब जकाती ने कभी उन पर कोई दबाव नहीं बनाया और ना ही जबरदस्ती कहीं ले गए। इरम ने आगे कहा कि अब उनके पति उन्हें तलाक दे चुके हैं, इसलिए वह इस मामले में कोर्ट के जरिए ही कानूनी फैसला लेंगी और कानून के तहत अपना हक हासिल करेंगी।

क्या है पति-पत्नी के बीच विवाद की असली वजह

इस सवाल के जवाब में इरम ने कहा कि उनके बीच विवाद की असली वजह छोटी-छोटी बातें और उनके पति का असामान्य व्यवहार है। उन्होंने बताया कि उनके पति समय का ख्याल रखे बिना कभी रात 2 बजे तो कभी सुबह 6 बजे झगड़ा शुरू कर देते थे।

मजबूर होकर शिकायत दर्ज करवाने थाने पहुंची

इरम के मुताबिक, ताजा विवाद उस वक्त हुआ जब उनके पति ने उनका मोबाइल फोन तोड़ दिया और कहा कि अब वह उन्हें काम नहीं करने देंगे। इस पर उन्होंने साफ कहा कि वह अपने बच्चों के लिए काम कर रही हैं और अगर पति काम करने लगें तो वह खुद काम छोड़ देंगी। इरम ने आरोप लगाया कि इसी बात पर उनके पति हथौड़ा लेकर उन्हें मारने दौड़े। उस समय उनकी बहन ने बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। इसके बाद मजबूर होकर वह शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची थीं।

शादाब जकाती के साथ रिश्ते को लेकर क्या बोलीं इरम

इरम ने शादाब जकाती के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा कि शादाब सर ने केवल इंसानियत के नाते उनकी और उनके बच्चों की मदद की है। उन्होंने साफ किया कि उनका शादाब जकाती के साथ किसी तरह का कोई अफेयर नहीं है। इरम के मुताबिक, उनका रिश्ता पूरी तरह प्रोफेशनल है। वह शादाब जकाती के साथ काम करती हैं और इसके बदले उन्हें मेहनताना मिलता है, जिससे उनके घर का खर्च चलता है।

क्या है मामले में अपडेट

बता दें कि मेरठ के इंचौली क्षेत्र के रहने वाले कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती और उनके साथ वीडियो बनाने वाली इरम से जुड़े मामले में पुलिस ने जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है। पुलिस ने शादाब जकाती, उनकी पत्नी साजिया समेत अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। शादाब और इरम पर आरोप लगाने वाले खुर्शीद के बयान अभी दर्ज होना बाकी हैं।

ये भी पढ़ें

‘पठान हूं सीने पर गोली मारना’, गैंगस्टर हाजी फिरोज खान बोला-मैंने अल्लाह से वादा किया है…’
शामली
gangster haji firoz khan case update said about promise to allah know what say about encounter

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / ‘वे हथौड़ा लेकर मुझ पर झपटे’, 10 रुपये का बिस्किट फेम शादाब जकाती के साथ अफेयर का आरोप! इरम का छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ओवरटेक कर रोकी बाइक, चाकू से सीना और गला गोदा…30 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा युवक

Meerut murder news, railway keyman murder, mundali police, kharkhoda station crime, stabbing incident, Meerut News in Hindi, Latest Meerut News in Hindi, Meerut Hindi Samachar, मेरठ हत्या समाचार, नाइट ड्यूटी पर हत्या
मेरठ

‘इसमें दिक्कत क्या है..?’ महिला के साथ अपने रिश्तों को लेकर पहली बार बोले यूट्यूबर शादाब जकाती

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji famed youtuber shadab jakati is again in controversy know case update
मेरठ

’10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी’ फेम यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ बैठी जांच; मुश्किलें बढ़ी

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame youtuber shadab jakati case update investigation underway
मेरठ

शाहरुख को समझ में आ गया…सनातनियों से पंगा सही नहीं, मुस्तफिजुर के IPL से बाहर होने पर बोले संगीत सोम

Sangeet som, BJP leader
मेरठ

’10 रुपये का बिस्कुट’ फेम यूट्यूबर शादाब जकाती के लिए महिलाएं खड़ी कर रही मुश्किलें! अब तक इन मामलों में बुरे फंसे

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame youtuber shadab jakati in which case fir lodged against
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.