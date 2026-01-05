‘वे हथौड़ा लेकर मुझ पर झपटे’, 10 रुपये का बिस्किट फेम शादाब जकाती के साथ अफेयर का आरोप! इरम का छलका दर्द

यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ अफेयर का आरोप लगने के बाद क्या बोलीं इरम? फोटो सोर्स-फेसबुक (Shadab Hasan)
10 Rupay Ka Biscuit Fame Shadab Jakati Case Update: मेरठ के चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती (Shadab Jakati) की महिला को-स्टार इरम और उनके पति खुर्शीद के बीच चल रहा विवाद चर्चाओं में है। खुर्शीद उर्फ सोनू की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब इरम ने एक निजी मीडिया संस्थान से बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी है।
दरअसल, सोशल मीडिया पर '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी' पूछकर अलग पहचान बनाने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करने वाली महिला इरम के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने उन पर गंभीर आरोप लगाए।
यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करने वाली महिला के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने थाने पहुंचकर रोते हुए अपनी पत्नी पर उसे जान से मरवाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। खुर्शीद के आरोपों के मुताबिक उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली जाती है। साथ ही यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने के बहाने कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहती है।
इस मामले में इरम ने अपने पति के सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है। निजी मीडिया संस्थान से बातचीत में बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। इरम का कहना है वह अपने पति से अब कानूनी रास्ते से, यानी कोर्ट के जरिए तलाक लेंगी।
उन्होंने बताया कि वह शादाब जकाती के साथ सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर काम करती हैं। साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इरम ने कहा कि शादाब और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने साफ किया कि वह किसी तरह की मारपीट नहीं करतीं, बल्कि उल्टा उन्हें ही लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।
इरम के मुताबिक, उन पर तेजाब फेंकने की धमकी तक दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति खुर्शीद हथौड़ा लेकर उन पर हमला करने के लिए झपटे। साथ ही कई बार उनका गला घोंटने की कोशिश भी की। इरम ने बताया कि उनके बीच विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि शुरूआत से ही दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहे हैं।
पति का प्लॉट बिकवाने के आरोप पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी तरह की जमीन नहीं बिकवाई है, बल्कि उनके पति के भाइयों ने मिलकर जमीन बेची थी। उन्होंने बताया कि उस समय वह किसी भी तरह का काम नहीं कर रही थीं।
वहीं, आजाद जिंदगी को लेकर उठ रहे सवालों पर इरम ने कहा कि वह अपने पति की सहमति से ही शादाब जकाती के साथ काम करने गई थीं। उनके मुताबिक, शादाब जकाती ने कभी उन पर कोई दबाव नहीं बनाया और ना ही जबरदस्ती कहीं ले गए। इरम ने आगे कहा कि अब उनके पति उन्हें तलाक दे चुके हैं, इसलिए वह इस मामले में कोर्ट के जरिए ही कानूनी फैसला लेंगी और कानून के तहत अपना हक हासिल करेंगी।
इस सवाल के जवाब में इरम ने कहा कि उनके बीच विवाद की असली वजह छोटी-छोटी बातें और उनके पति का असामान्य व्यवहार है। उन्होंने बताया कि उनके पति समय का ख्याल रखे बिना कभी रात 2 बजे तो कभी सुबह 6 बजे झगड़ा शुरू कर देते थे।
इरम के मुताबिक, ताजा विवाद उस वक्त हुआ जब उनके पति ने उनका मोबाइल फोन तोड़ दिया और कहा कि अब वह उन्हें काम नहीं करने देंगे। इस पर उन्होंने साफ कहा कि वह अपने बच्चों के लिए काम कर रही हैं और अगर पति काम करने लगें तो वह खुद काम छोड़ देंगी। इरम ने आरोप लगाया कि इसी बात पर उनके पति हथौड़ा लेकर उन्हें मारने दौड़े। उस समय उनकी बहन ने बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। इसके बाद मजबूर होकर वह शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची थीं।
इरम ने शादाब जकाती के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा कि शादाब सर ने केवल इंसानियत के नाते उनकी और उनके बच्चों की मदद की है। उन्होंने साफ किया कि उनका शादाब जकाती के साथ किसी तरह का कोई अफेयर नहीं है। इरम के मुताबिक, उनका रिश्ता पूरी तरह प्रोफेशनल है। वह शादाब जकाती के साथ काम करती हैं और इसके बदले उन्हें मेहनताना मिलता है, जिससे उनके घर का खर्च चलता है।
बता दें कि मेरठ के इंचौली क्षेत्र के रहने वाले कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती और उनके साथ वीडियो बनाने वाली इरम से जुड़े मामले में पुलिस ने जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है। पुलिस ने शादाब जकाती, उनकी पत्नी साजिया समेत अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। शादाब और इरम पर आरोप लगाने वाले खुर्शीद के बयान अभी दर्ज होना बाकी हैं।
