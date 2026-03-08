8 मार्च 2026,

Suicide Attempt के बाद मौत से जंग लड़ रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल, अस्पताल में मां-बाप-पत्नी कोई भी नहीं साथ

मोटो-व्लॉगर अनुराग डोभाल (UK07 राइडर) ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए सुसाइड की कोशिश की। कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

मेरठ

image

Anuj Singh

Mar 08, 2026

Anurag Dobhal Controversy

Anurag Dobhal Controversy (सोर्स- एक्स)

YouTuber Anurag Doval News: मशहूर मोटो-व्लॉगर और 'UK07 राइडर' के नाम से जाने जाने वाले अनुराग डोभाल की जिंदगी इस समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। शनिवार को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अनुराग डोभाल ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान बच गई और गंभीर चोटें आईं।

एक्सप्रेसवे पर दौड़ाई कार

अनुराग डोभाल इंस्टाग्राम पर लाइव थे। वे अपनी फॉर्च्यूनर कार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चला रहे थे। लाइव में वे परिवार से मिल रही मानसिक परेशानी और प्यार न मिलने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, "अगले जन्म में प्यार देना मम्मी" और "यह मेरा आखिरी राइड है" जैसी बातें कहीं। अचानक उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। कार पलट गई और काफी क्षतिग्रस्त हो गई। यह हादसा गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हुआ। लाइव देख रहे हजारों फैंस सदमे में थे।

अस्पताल में भर्ती और हालत

हादसे के बाद अनुराग को तुरंत मेरठ के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। उनकी हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए उनके दोस्तों और मैनेजर रोहित पांडे ने उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया। अभी वे आईसीयू में भर्ती हैं और जिंदगी-मौत की जंग लड़ रहे हैं। मैनेजर रोहित पांडे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपडेट दिया कि अनुराग की हालत नाजुक है। उन्होंने फैंस से प्रार्थना करने को कहा है। डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

परिवार का रवैया

यह बहुत दुखद है कि हादसे के बाद अनुराग के परिवार का कोई सदस्य अस्पताल नहीं पहुंचा। न मां-बाप आए, न भाई और न ही पत्नी। कुछ वायरल वीडियो में उनके भाई ने कहा कि अनुराग से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वे बोले, "वे जिएं या मरें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।" अनुराग पहले भी परिवार पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा चुके थे। वे इंटर-कास्ट मैरिज के कारण परेशान थे।

फैंस की चिंता

अनुराग के फैंस उनके घर के बाहर जमा हो गए। सोशल मीडिया पर उनकी रिकवरी के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। कई सेलिब्रिटी जैसे एली गोनी और मुन्नावर फारूकी ने उनका साथ दिया और ट्रोलर्स को फटकार लगाई। अनुराग डोभाल बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं और मोटो-व्लॉगिंग से लाखों फॉलोअर्स कमाए हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Suicide Attempt के बाद मौत से जंग लड़ रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल, अस्पताल में मां-बाप-पत्नी कोई भी नहीं साथ

