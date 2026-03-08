Suicide Attempt के बाद मौत से जंग लड़ रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल, अस्पताल में मां-बाप-पत्नी कोई भी नहीं साथ

अनुराग डोभाल इंस्टाग्राम पर लाइव थे। वे अपनी फॉर्च्यूनर कार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चला रहे थे। लाइव में वे परिवार से मिल रही मानसिक परेशानी और प्यार न मिलने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, "अगले जन्म में प्यार देना मम्मी" और "यह मेरा आखिरी राइड है" जैसी बातें कहीं। अचानक उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। कार पलट गई और काफी क्षतिग्रस्त हो गई। यह हादसा गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हुआ। लाइव देख रहे हजारों फैंस सदमे में थे।