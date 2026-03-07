तीन बार मिली नाकामी, फिर भी नहीं मानी हार, चौथे बारी में मेरठ की प्राची ने गाड़ा झंडा, इतने घंटे करती थीं पढ़ाई

प्राची की UPSC की राह आसान नहीं थी। उन्होंने पहले प्रयास में बिना ज्यादा तैयारी के परीक्षा दी, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। दूसरे प्रयास में भी प्रीलिम्स नहीं निकला, जिससे उन्हें काफी मायूसी हुई। माता-पिता ने उन्हें हिम्मत दी और समझाया कि हार मत मानो। तीसरे प्रयास में उन्होंने मेहनत की और इंटरव्यू तक पहुंच गईं, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर भी उनका विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने सोचा कि इंटरव्यू तक पहुंच गई हूं, तो अगले प्रयास में जरूर सफलता मिलेगी। चौथे प्रयास में उन्होंने पूरी लगन से तैयारी की और सभी चरण क्लियर कर 59वीं रैंक हासिल की।