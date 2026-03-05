मैंने चाची को मार डाला… थाने पहुंचकर बोला भतीजा, बहुत झगड़ा करती थी इसलिए कनपटी पर मार दी गोली

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसकी चाची से अक्सर कहासुनी होती थी। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था। इसी वजह से उसने तमंचे से चाची को गोली मार दी। घटना के बाद वह मौके से भागकर मवाना थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया है। तमंचा उसे कहां से मिला, इसकी जांच की जा रही है।

