पति ने ऑनलाइन लगाई पत्नी की बोली, संबंध बनाने के लिए इंटरनेट पर डाला नंबर, सुबह से शाम तक आ रहे कॉल

एक साल पहले की एक बहुत ही क्रूर घटना हुई। पति ने महिला को आठ दिनों तक एक कमरे में बंद करके रखा। उसे बाहर जाने नहीं दिया गया। इस दौरान पति ने उसे गर्म चिमटों से दाग दिया, जिससे महिला बुरी तरह जल गई। महिला ने बहुत तकलीफ सही, लेकिन मदद के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। जब दोनों पक्षों के रिश्तेदारों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने बीच-बचाव किया। दोनों परिवारों के लोगों ने मिलकर समझौता कराया। युवती को फिर से ससुराल भेज दिया गया। लेकिन ससुराल पक्ष ने समझौते का पूरा पालन नहीं किया। वहां फिर से उसका उत्पीड़न जारी रहा। आखिरकार युवती मायके वापस आ गई।