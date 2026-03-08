कमरे में लटका मिला पति, बेड पर पड़ी थी पत्नी की लाश, 20 दिन पहले से चल रहा था विवाद

पुलिस ने प्लांट के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन उसमें कोई खास जानकारी नहीं मिली। पूछताछ में शिव शंकर ने बताया कि प्रदीप और मधु के बीच पिछले 15-20 दिनों से झगड़े चल रहे थे। झगड़े का कारण किसी को ठीक से पता नहीं है। शुरुआती जांच में लग रहा है कि प्रदीप ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर खुद को फांसी लगा ली। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि मौत कैसे हुई।