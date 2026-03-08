कमरे में लटका मिला पति, बेड पर पड़ी थी पत्नी की लाश, 20 दिन पहले से चल रहा था विवाद

सीवरेज प्लांट के कमरे में मिले पति-पत्नी के शव
Meerut Crime News: मेरठ के मोदीपुरम इलाके में एक दुखद घटना हुई है। पल्लवपुरम फेस-दो स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के एक कमरे में शनिवार को पति-पत्नी के शव मिले। पुलिस को शक है कि पति ने पत्नी की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली।
शनिवार को सीवरेज प्लांट के कमरे में हरदोई जिले के घुरेना गांव निवासी प्रदीप यादव का शव फंदे पर लटका मिला। उनकी पत्नी मधु यादव का शव बेड पर पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
प्रदीप चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे। वे पल्लवपुरम फेस-दो के सीवरेज प्लांट में ठेकेदार के अधीन ऑपरेटर का काम करते थे। वे पत्नी मधु और बेटे यश (लगभग 10 वर्ष) के साथ एन-पॉकेट इलाके में किराए के मकान में रहते थे। प्रदीप होली मनाने गांव गए थे और शनिवार को ही वापस लौटे। वे घर नहीं गए, बल्कि प्लांट पर पहुंचे और कमरे में आराम करने की बात कहकर सो गए।
बेटा यश प्लांट के दूसरे हिस्से में बच्चों के साथ खेल रहा था। शाम को जब दूसरा ऑपरेटर राम कर्ण प्लांट पहुंचा, तो उसने कमरा खुला देखा। अंदर प्रदीप फंदे पर लटके हुए थे और मधु बेड पर मृत पड़ी थीं। राम कर्ण ने तुरंत मधु के भाई शिव शंकर को सूचना दी। शिव शंकर भी इसी इलाके में दूसरे प्लांट पर काम करते हैं।
पुलिस ने प्लांट के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन उसमें कोई खास जानकारी नहीं मिली। पूछताछ में शिव शंकर ने बताया कि प्रदीप और मधु के बीच पिछले 15-20 दिनों से झगड़े चल रहे थे। झगड़े का कारण किसी को ठीक से पता नहीं है। शुरुआती जांच में लग रहा है कि प्रदीप ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर खुद को फांसी लगा ली। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि मौत कैसे हुई।
घटना की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन मेरठ के लिए रवाना हो गए। छोटा बेटा यश रो-रोकर बुरा हाल है। मामा शिव शंकर उसे समझा-बुझा रहे हैं। यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा लगता है, जो कई बार छोटी बातों से बड़ा रूप ले लेता है। पुलिस जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग