7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

मंदिर में रचाई शादी, सिर्फ 3 दिन साथ रही दुल्हन, जेवरात और नकदी लेकर हुई फरार

मंदिर में शादी के तीन दिन बाद दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Anuj Singh

Mar 07, 2026

लुटेरी दुल्हन की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)

Jhansi Crime News: यूपी के झांसी जिले में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। यहां एक युवक को बीड़ा (बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण) से जमीन के मुआवजे में मोटी रकम मिली थी। इसी रकम के लालच में एक धोखाधड़ी की साजिश रची गई और नई नवेली दुल्हन जेवरात व नकदी लेकर लापता हो गई।

शादी की उम्मीद में फंसा युवक

रक्सा थाना क्षेत्र के परासई गांव निवासी उत्तम अहिरवार की लंबे समय से शादी नहीं हो रही थी। कुछ समय पहले उसे बीड़ा से जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिला। इस खबर से खुश होकर वह शादी के लिए तैयार हो गया। फरवरी महीने में शिवपुरी जिले के ढाड़ गांव के दो युवकों ने उससे संपर्क किया। उन्होंने शादी कराने का वादा किया और इसके बदले 60 हजार रुपये ले लिए।

मंदिर में रचाई गई शादी

एक मार्च को करौंदी माता मंदिर में उत्तम की शादी एक युवती से करा दी गई। शादी के बाद उन युवकों ने पार्टी करने के नाम पर और 30 हजार रुपये ले लिए। उत्तम दुल्हन को लेकर खुशी-खुशी घर लौट आया। तीन दिन तक युवती उसके साथ दुल्हन की तरह रही। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बृहस्पतिवार को अचानक दुल्हन घर से लापता हो गई। उत्तम ने आसपास बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। घर की तलाशी लेने पर जेवरात और नकदी भी गायब मिली। यह देखकर उत्तम के होश उड़ गए। उसने शिवपुरी के उन दो युवकों को फोन किया, लेकिन उनके फोन भी बंद थे।

पुलिस में शिकायत और जांच

परेशान होकर उत्तम ने रक्सा थाने पहुंचकर पूरी आपबीती पुलिस को बताई। थानाध्यक्ष रूपेश कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी गई है। युवती की लोकेशन करौंदी माता मंदिर के आसपास मिली है। पुलिस ने उससे संपर्क किया और उसे बुलाया है। जैसे ही वह सामने आएगी, पूरा मामला साफ हो जाएगा। पुलिस दुल्हन और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। यह धोखाधड़ी का मामला लग रहा है, जिसमें ठगी की धाराओं में कार्रवाई हो सकती है।

ये भी पढ़ें

UPSC 2025 में बाहुबली धनंजय सिंह के भतीजे ने मारी बाजी, 378 रैंक हासिल कर रचा इतिहास
जौनपुर
जौनपुर के छोटे से गांव के शुभम ने किया कमाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 01:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / मंदिर में रचाई शादी, सिर्फ 3 दिन साथ रही दुल्हन, जेवरात और नकदी लेकर हुई फरार

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Weather update: प्रदेश में झांसी सबसे गर्म जिला घोषित, बंगाल की खाड़ी और अरबबियन सागर का असर

झांसी सबसे गर्म जिला, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

चलती ट्रेन से लिव-इन पार्टनर ने महिला को फेका, शरीर के हुए दो टुकड़े, पति से अलग होकर रह ही थी साथ

पानी पीने पर झगड़े ने बदल दी ट्रेन यात्रा
झांसी

बॉयफ्रेंड के साथ फरार हुई पत्नी, युवक ने फंदा लगाकर दी जान, दो साल पहले हुई थी शादी

पत्नी से दूरी ने छीन ली युवक की जिंदगी
झांसी

बॉयफ्रेंड के प्यार के लिए घर से भागी लड़की, मंदिर में दोनों रचाई शादी, वीडियो जारी कर मांगी सुरक्षा

झांसी में प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी
झांसी

झांसी की मुस्कान: पति के साथ मिलकर की जेठ की हत्या, नमक के साथ किया न्यूड दफन, खुलासा

झांसी में हत्या, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.