मंदिर में रचाई शादी, सिर्फ 3 दिन साथ रही दुल्हन, जेवरात और नकदी लेकर हुई फरार

एक मार्च को करौंदी माता मंदिर में उत्तम की शादी एक युवती से करा दी गई। शादी के बाद उन युवकों ने पार्टी करने के नाम पर और 30 हजार रुपये ले लिए। उत्तम दुल्हन को लेकर खुशी-खुशी घर लौट आया। तीन दिन तक युवती उसके साथ दुल्हन की तरह रही। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बृहस्पतिवार को अचानक दुल्हन घर से लापता हो गई। उत्तम ने आसपास बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। घर की तलाशी लेने पर जेवरात और नकदी भी गायब मिली। यह देखकर उत्तम के होश उड़ गए। उसने शिवपुरी के उन दो युवकों को फोन किया, लेकिन उनके फोन भी बंद थे।