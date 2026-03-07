मंदिर में रचाई शादी, सिर्फ 3 दिन साथ रही दुल्हन, जेवरात और नकदी लेकर हुई फरार

लुटेरी दुल्हन की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पत्रिका)
Jhansi Crime News: यूपी के झांसी जिले में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। यहां एक युवक को बीड़ा (बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण) से जमीन के मुआवजे में मोटी रकम मिली थी। इसी रकम के लालच में एक धोखाधड़ी की साजिश रची गई और नई नवेली दुल्हन जेवरात व नकदी लेकर लापता हो गई।
रक्सा थाना क्षेत्र के परासई गांव निवासी उत्तम अहिरवार की लंबे समय से शादी नहीं हो रही थी। कुछ समय पहले उसे बीड़ा से जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिला। इस खबर से खुश होकर वह शादी के लिए तैयार हो गया। फरवरी महीने में शिवपुरी जिले के ढाड़ गांव के दो युवकों ने उससे संपर्क किया। उन्होंने शादी कराने का वादा किया और इसके बदले 60 हजार रुपये ले लिए।
एक मार्च को करौंदी माता मंदिर में उत्तम की शादी एक युवती से करा दी गई। शादी के बाद उन युवकों ने पार्टी करने के नाम पर और 30 हजार रुपये ले लिए। उत्तम दुल्हन को लेकर खुशी-खुशी घर लौट आया। तीन दिन तक युवती उसके साथ दुल्हन की तरह रही। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बृहस्पतिवार को अचानक दुल्हन घर से लापता हो गई। उत्तम ने आसपास बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। घर की तलाशी लेने पर जेवरात और नकदी भी गायब मिली। यह देखकर उत्तम के होश उड़ गए। उसने शिवपुरी के उन दो युवकों को फोन किया, लेकिन उनके फोन भी बंद थे।
परेशान होकर उत्तम ने रक्सा थाने पहुंचकर पूरी आपबीती पुलिस को बताई। थानाध्यक्ष रूपेश कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी गई है। युवती की लोकेशन करौंदी माता मंदिर के आसपास मिली है। पुलिस ने उससे संपर्क किया और उसे बुलाया है। जैसे ही वह सामने आएगी, पूरा मामला साफ हो जाएगा। पुलिस दुल्हन और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। यह धोखाधड़ी का मामला लग रहा है, जिसमें ठगी की धाराओं में कार्रवाई हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
झांसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग