बॉयफ्रेंड के प्यार के लिए घर से भागी लड़की, मंदिर में दोनों रचाई शादी, वीडियो जारी कर मांगी सुरक्षा

झांसी में प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी Source- X
Jhansi Crime News: यूपी में झांसी के थाना गुरसराय इलाके में एक गांव के प्रेमी जोड़े ने परिवार की मंजूरी के बिना मंदिर जाकर शादी कर ली है। दोनों युवक और युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके अपनी शादी की खबर सबको बताई है। यह घटना 5 मार्च 2026 की है और अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। बता दें कि लड़की शादी के लिए घर से भाग गई थी।
युवती ने वीडियो में साफ-साफ बताया कि वह पिछले तीन साल से इस युवक से प्यार करती आ रही है। दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को समझा और फिर फैसला लिया कि अब शादी कर लेते हैं। युवती ने कहा कि मैंने शादी कर ली है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। उसने यह भी जोड़ा कि अगर उसके पति को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो उसके घर वाले ही इसके जिम्मेदार होंगे। वीडियो में दोनों खुश नजर आ रहे हैं।
इस शादी से युवती के परिवार को बहुत गुस्सा आया है। युवती के पिता ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस से अपनी बेटी को वापस लाने और मामले की जांच करने की मांग की है। अभी पुलिस इस शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। परिवार का कहना है कि शादी उनकी मर्जी के बिना हुई है, इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे। पिता का कहना है कि उनकी बेटी पर दबाव बनाया गया है।
जोड़े ने वीडियो जारी करते ही उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो काफी वायरल हो गया। लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और कुछ लोग परिवार के पक्ष में भी बात कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि प्यार में दोनों की मर्जी सबसे ऊपर होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि माता-पिता की सहमति भी जरूरी है।
अभी तक दोनों जोड़ा कहां हैं, यह साफ नहीं है। पुलिस दोनों पक्षों से बात कर रही है। अगर दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है तो कानून उनके पक्ष में हो सकता है। लेकिन परिवार की शिकायत के चलते मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। तीन साल के प्यार ने आखिरकार शादी का रूप ले लिया, लेकिन अब दोनों को अपनी सुरक्षा और भविष्य की चिंता सताने लगी है। पुलिस की जांच जारी है और देखना होगा कि क्या परिवार दोनों को अपनाता है।
बड़ी खबरेंView All
झांसी
ट्रेंडिंग