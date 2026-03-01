झांसी में खौफनाक वारदात: भाभी पर चाकू से हमला कर न्यूड भागा देवर, 300 मीटर दूर पेड़ से फांसी लगाकर दी जान

Bhabhi stabbing lover suicide Jhansi:उत्तर प्रदेश के झांसी में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ इलाके में एक युवक ने अपनी ही भाभी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी न्यूड हालत में लंगड़ाता हुआ मोहल्ले से भागा और कुछ ही दूरी पर जाकर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।