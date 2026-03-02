झांसी की मुस्कान: पति के साथ मिलकर की जेठ की हत्या, नमक के साथ किया न्यूड दफन, खुलासा

Jhansi murder: झांसी में भाई ने अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर सगे भाई की नृशंस हत्या कर दी। जिसका शव घर के अंदर ही दफनाकर ऊपर से प्लास्टर कर दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए तमाम रास्ते अपनाए लेकिन सफलता नहीं मिली। शव को न्यूड दफन किया और नमक से भर दिया। जिससे जल्दी गल जाए। हत्या और शव को दफनाने के बाद अपनी सामान्य जीवन शैली जीने लगा, लेकिन परिवारी जनों के शक और पुलिस की जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने भाई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके साले (पत्नी के भाई) को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। घटना प्रेम नगर थाना क्षेत्र की है।