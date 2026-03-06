बॉयफ्रेंड के साथ फरार हुई पत्नी, युवक ने फंदा लगाकर दी जान, दो साल पहले हुई थी शादी

भूपेंद्र की शादी मई 2024 में हुई थी। पहले कुछ महीने सब ठीक चला। लेकिन करीब तीन महीने पहले उसकी पत्नी ने घर में रखे लगभग पांच लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर लेकर किसी दूसरे युवक के साथ भाग गई। यह खबर सुनकर भूपेंद्र को बहुत सदमा लगा। उसने तुरंत नवाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की और करीब दो महीने पहले उसकी पत्नी को बरामद कर लिया। थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया। लेकिन पत्नी ने भूपेंद्र के साथ रहने से साफ मना कर दिया। वह अपने माता-पिता के साथ जाने को भी तैयार नहीं हुई।