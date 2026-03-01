6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

Weather update: प्रदेश में झांसी सबसे गर्म जिला घोषित, बंगाल की खाड़ी और अरबबियन सागर का असर

IMD Weather update: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में झांसी सबसे गर्म जिला रहा। यहां का तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

Mar 06, 2026

झांसी सबसे गर्म जिला, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

IMD Weather prediction: उत्तर प्रदेश में झांसी सबसे गर्म और नजीबाबाद सबसे कम तापमान वाला जिला घोषित किया गया है। आने वाले दोनों में तापमान 37 डिग्री के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि धीरे-धीरे तापमान में वृद्धि हो रही है। आज रात से बंगाल की खाड़ी और अरबबियन सागर से मॉइश्चर का असर दिखाई पड़ रहा है। जिसके कारण ऊंचे आसमान में बादल छाए रहेंगे। इटावा सहित अन्य जिलों में आसमान पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान में थोड़ी बहुत कमी आएगी। लेकिन हीट इंडेक्स बढ़ जाएगा। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा में अब नम हवाएं भी शामिल हो गई हैं। हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं के आने की रफ्तार भी कम हो रही है।

नजीबाबाद का तापमान सबसे कम

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में नजीबाबाद का तापमान दर्ज किया गया। जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है। अयोध्या का तापमान 14.5 डिग्री, फतेहपुर का 15.2 डिग्री, बहराइच और गोरखपुर का 15.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, बरेली, आजमगढ़, आगरा, फतेहगढ़, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, उरई, झांसी, बनारस एयरपोर्ट और बनारस बीएचयू का तापमान 18 से 20 डिग्री, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, अयोध्या, कानपुर, बहराइच, बाराबंकी, शाहजहांपुर, हरदोई, इटावा, मुरादाबाद और मेरठ का तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।‌

झांसी सबसे ज्यादा गर्म

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार झांसी सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक है, जबकि आगरा का तापमान 35.5, बांदा का 35.4, हमीरपुर का 34.2 डिग्री और अलीगढ़ का 33.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे कम नजीबाबाद का तापमान दर्ज किया गया। यहां का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है।‌

कैसा रहेगा झांसी का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 7 मार्च शनिवार, का तापमान 19-35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इसके साथ ही 8 मार्च का तापमान 18-36 डिग्री, 9 मार्च का तापमान 19-36 डिग्री, 10 मार्च का तापमान 19-37 डिग्री, 11 मार्च का तापमान 19-36 डिग्री और 12 मार्च का तापमान 20-37 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP Politics

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 08:44 pm

Published on:

06 Mar 2026 08:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / Weather update: प्रदेश में झांसी सबसे गर्म जिला घोषित, बंगाल की खाड़ी और अरबबियन सागर का असर

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चलती ट्रेन से लिव-इन पार्टनर ने महिला को फेका, शरीर के हुए दो टुकड़े, पति से अलग होकर रह ही थी साथ

पानी पीने पर झगड़े ने बदल दी ट्रेन यात्रा
झांसी

बॉयफ्रेंड के साथ फरार हुई पत्नी, युवक ने फंदा लगाकर दी जान, दो साल पहले हुई थी शादी

पत्नी से दूरी ने छीन ली युवक की जिंदगी
झांसी

बॉयफ्रेंड के प्यार के लिए घर से भागी लड़की, मंदिर में दोनों रचाई शादी, वीडियो जारी कर मांगी सुरक्षा

झांसी में प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी
झांसी

झांसी की मुस्कान: पति के साथ मिलकर की जेठ की हत्या, नमक के साथ किया न्यूड दफन, खुलासा

झांसी में हत्या, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

झांसी में खौफनाक वारदात: भाभी पर चाकू से हमला कर न्यूड भागा देवर, 300 मीटर दूर पेड़ से फांसी लगाकर दी जान

jhansi bhabhi stabbing lover suicide
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.