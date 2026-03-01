Weather update: प्रदेश में झांसी सबसे गर्म जिला घोषित, बंगाल की खाड़ी और अरबबियन सागर का असर

IMD Weather prediction: उत्तर प्रदेश में झांसी सबसे गर्म और नजीबाबाद सबसे कम तापमान वाला जिला घोषित किया गया है। आने वाले दोनों में तापमान 37 डिग्री के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि धीरे-धीरे तापमान में वृद्धि हो रही है। आज रात से बंगाल की खाड़ी और अरबबियन सागर से मॉइश्चर का असर दिखाई पड़ रहा है। जिसके कारण ऊंचे आसमान में बादल छाए रहेंगे। इटावा सहित अन्य जिलों में आसमान पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान में थोड़ी बहुत कमी आएगी। लेकिन हीट इंडेक्स बढ़ जाएगा। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा में अब नम हवाएं भी शामिल हो गई हैं। हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं के आने की रफ्तार भी कम हो रही है।