पहले खाया जहर, फिर उस्तरे से काट ली हाथ की नश, व्यापारी ने सुसाइड नोट में लिखी ये बात

शनिवार रात करीब साढ़े दस बजे अतुल जैन घर के बाहरी कमरे में थे। उनका भतीजा प्रफुल्ल मंदिर से लौटा तो उन्हें बेड पर पड़ा देखा। उनके हाथ से खून बह रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। प्रफुल्ल ने शोर मचाया तो पूरे परिवार वाले दौड़े आए। सबने मिलकर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों को संदेह है कि अतुल जैन ने जहर खाया और नस भी काटी। कमरे से एक नया उस्तरा मिला है। छोटे भाई अमित जैन ने बताया कि दोपहर में अतुल जैन रिक्शे से बाजार गए थे। वहीं से उन्होंने यह उस्तरा खरीदा था। पिछले कुछ दिनों में वे कई बार गिर चुके थे, जिससे चोटें लगीं और परेशानी बढ़ गई थी।