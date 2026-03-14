हरियाणा में STF का बड़ा ऑपरेशन, 2 किलो RDX के साथ पकड़े गए तीन युवक, पाकिस्तान से कनेक्शन की आशंका

विस्फोटक की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने दोसड़का से बराड़ा जाने वाले मुख्य रास्ते को बंद कर दिया। करीब एक किलोमीटर तक दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए। दो घंटे तक रोड पूरी तरह बंद रहा और ट्रैफिक को दूसरी तरफ डायवर्ट किया गया। सुरक्षा टीम दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक मौके पर डटी रही। आनस के मेरठ से होने के कारण वहां की पुलिस भी अलर्ट हो गई है। मेरठ पुलिस अब उसके स्थानीय कनेक्शन और जड़ों की जांच कर रही है। पुलिस तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी। इससे विस्फोटक की स्रोत, सप्लायर और अन्य साथियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह मामला काफी गंभीर है और जांच एजेंसियां इसे बहुत सतर्कता से देख रही हैं।