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हरियाणा में STF का बड़ा ऑपरेशन, 2 किलो RDX के साथ पकड़े गए तीन युवक, पाकिस्तान से कनेक्शन की आशंका

हरियाणा के अंबाला में STF ने बराड़ा के पास तीन युवकों को लगभग 2 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया। बम निरोधक दस्ते ने इसे सुरक्षित निष्क्रिय किया।

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मेरठ

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Anuj Singh

Mar 14, 2026

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Meerut News: हरियाणा के अंबाला में एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की टीम ने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है। टीम ने बराड़ा के पास तीन युवकों को विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा है। इन आरोपियों के पास से लगभग 2 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। यह कार्रवाई पड़ोसी राज्य की पुलिस की सूचना पर हुई। उस पुलिस ने इनके पीछे लगकर जानकारी दी थी, जिसके आधार पर एसटीएफ ने तीनों को दबोच लिया।

बरामद विस्फोटक और उसकी जांच

तलाशी के दौरान युवकों के पास से कुल 1 किलो 975 ग्राम विस्फोटक मिला। प्रारंभिक जांच में इसे आरडीएक्स बताया जा रहा है, लेकिन इसकी सही प्रकृति की पुष्टि के लिए जांच जारी है। यह विस्फोटक कितना खतरनाक है और कहां से आया, यह अभी पता लगाया जा रहा है। मामले की गंभीरता देखते हुए बम निरोधक दस्ते (बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड) को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने मौके पर विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया।

आरोपियों की पहचान और उनके कनेक्शन

  • जंगवीर (अंबाला के कंबासी गांव का रहने वाला)
  • आनस (मेरठ का निवासी)
  • अली अकबर (अजमेर का निवासी)

पुलिस ने जंगवीर की बाइक भी मौके से बरामद की। जांच में पता चला है कि ये तीनों एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। वे किसी बड़ी जगह पर ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। इनके तार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं कि वे विस्फोटक लेकर कहां जा रहे थे और उनके साथ कौन-कौन लोग शामिल हैं।

ट्रैफिक पर असर और आगे की कार्रवाई

विस्फोटक की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने दोसड़का से बराड़ा जाने वाले मुख्य रास्ते को बंद कर दिया। करीब एक किलोमीटर तक दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए। दो घंटे तक रोड पूरी तरह बंद रहा और ट्रैफिक को दूसरी तरफ डायवर्ट किया गया। सुरक्षा टीम दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक मौके पर डटी रही। आनस के मेरठ से होने के कारण वहां की पुलिस भी अलर्ट हो गई है। मेरठ पुलिस अब उसके स्थानीय कनेक्शन और जड़ों की जांच कर रही है। पुलिस तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी। इससे विस्फोटक की स्रोत, सप्लायर और अन्य साथियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह मामला काफी गंभीर है और जांच एजेंसियां इसे बहुत सतर्कता से देख रही हैं।

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Updated on:

14 Mar 2026 11:46 am

Published on:

14 Mar 2026 11:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / हरियाणा में STF का बड़ा ऑपरेशन, 2 किलो RDX के साथ पकड़े गए तीन युवक, पाकिस्तान से कनेक्शन की आशंका

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