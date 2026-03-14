इच्छामृत्यु वाले हरीश राणा को नई जिंदगी देने पहुंचे बाबा, जड़ी-बूटी से ठीक करने का किया दावा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा से 62 साल के अखंडानंद बाबा गाजियाबाद पहुंचे। वे राज एंपायर सोसाइटी में हरीश के घर आए, जहां परिवार 13वीं मंजिल पर रहता है। लेकिन सोसाइटी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। पास की दुकान पर खड़े होकर बाबा ने पास रहने वाले दुकानदार धर्मेंद्र के जरिए मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि उनके पास देसी जड़ी-बूटियों से बनी पुड़ियां हैं। इनसे हरीश को नई जिंदगी मिल सकती है। बाबा ने दावा किया कि दवा नलकी से दी जा सकती है या एम्स के डॉक्टर से भी चेक कराई जा सकती है। इससे नसें और अंग काम करना शुरू कर सकते हैं।