इच्छामृत्यु से पहले बार-बार बेटे हरीश राणा को निहार रहीं मां, कभी भी एम्स की टीम ले जा सकती है साथ

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसाइटी में इन दिनों एक बेहद भावुक माहौल है। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की मंजूरी मिलने के बाद 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा के माता-पिता अपने बेटे को लगातार निहार रहे हैं। परिवार को यह एहसास है कि अब उनका साथ कुछ ही दिनों का मेहमान हो सकता है। पड़ोसियों के मुताबिक मां निर्मला देवी बेटे के पास से हट ही नहीं रही हैं और पिता अशोक राणा भी चुपचाप बेटे का हाथ सहलाते रहते हैं।