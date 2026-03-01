BJP की पूर्व MLC के मेडिकल कॉलेज में CBI की रेड, इमरजेंसी को छोड़कर सभी जगह पर प्रवेश बैन…देर रात तक मचा रहा हड़कंप

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, CBI रेड
मेरठ में बुधवार दोपहर भाजपा नेत्री और पूर्व एमएलसी डॉ. सरोजनी अग्रवाल के एनसीआर मेडिकल कॉलेज में CBI की टीम जांच करने पहुंची। टीम ने प्रशासनिक भवन को सील कर रिकार्ड रूम में जांच पड़ताल शुरू कर दी। इमरजेंसी को छोड़कर बाकी जगहों पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया।
सीबीआई ने रिश्वत और गोपनीय जानकारी लीक कराने के आरोप में पिछले साल 30 जून 2025 को दिल्ली में कई मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में सरोजनी अग्रवाल की बेटी डॉ. शिवानी अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया था।
मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में भाजपा नेत्री और पूर्व एमएलसी डॉ. सरोजनी अग्रवाल और उनकी बेटी डॉ. शिवानी अग्रवाल का एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से मेडिकल कॉलेज है। बुधवार दोपहर दो इनोवा गाड़ियों में सीबीआई की टीम मेडिकल कॉलेज में जांच करने पहुंची।
CBI की टीम में करीब 12 लोग शामिल थे, वे लोग मेडिकल कॉलेज में अंदर पहुंचते ही प्रशासनिक बिल्डिंग, रिकार्ड रूम और बाकी हिस्से को अपनी निगरानी में ले लिया। सीबीआई ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई, यह कारवाई देर रात तक चलती रही।
सीबीआई के एसएसपी कमल सिंह चौधरी ने 30 जून 2025 को नई दिल्ली में भ्रष्टाचार, रिश्वत और गोपनीय जानकारी लीक कराने के संबंध में केस दर्ज कराए थे। इन मुकदमों में देशभर के कई मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और एनएमसी के अधिकारियों समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया था। यह छापेमारी उसी संदर्भ में CBI ने की है।
