BJP की पूर्व MLC के मेडिकल कॉलेज में CBI की रेड, इमरजेंसी को छोड़कर सभी जगह पर प्रवेश बैन…देर रात तक मचा रहा हड़कंप

सीबीआई के एसएसपी कमल सिंह चौधरी ने 30 जून 2025 को नई दिल्ली में भ्रष्टाचार, रिश्वत और गोपनीय जानकारी लीक कराने के संबंध में केस दर्ज कराए थे। इन मुकदमों में देशभर के कई मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और एनएमसी के अधिकारियों समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया था। यह छापेमारी उसी संदर्भ में CBI ने की है।