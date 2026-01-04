4 जनवरी 2026,

रविवार

मेरठ

'इसमें दिक्कत क्या है..?' महिला के साथ अपने रिश्तों को लेकर पहली बार बोले यूट्यूबर शादाब जकाती

वायरल यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके साथ काम करने वाली महिला के पति ने इंचौली थाने में FIR दर्ज कराते हुए जान का खतरा बताया है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Jan 04, 2026

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji famed youtuber shadab jakati is again in controversy know case update

यूट्यूबर शादाब जकाती फिर फंसे! फोटो सोर्स- फेसबुक (Shadab Hasan)

YouTuber Shadab Zakati News: विवादों से गहरा नाता रखने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती अपने साथ काम करने वाली एक महिला के साथ रिश्तों को लेकर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। '10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी' से सोशल मीडिया पर फेमस हुए शादाब जकाती के उपर एक शख्स ने आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराया है। वहीं इस विवादों को लेकर शादाब जकाती पहली बार अपनी बात रखी है।

दरअसल, शादाब के साथ काम करने वाली एक महिला टीम मेंबर के पति ने थाने में FIR दर्ज कराया है, जिसमें उसने कहा है कि लमेरी पत्नी शादाब के साथ रहती है, मुझे उनसे जान का खतरा है। वहीं इस मामले की जांच को CO सदर देहात को सौंपते हुए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। CO कार्यालय पर दोनों की पक्षों को बुलाकर बयान भी दर्ज कराया गया है। इंचौली थाने में खुर्शीद नाम के सख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए, उसपर आरोप लगाया था कि वो यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करती है और वो दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं।

क्या बोला यूट्यूबर शादाब जकाती?

इस पूरे मामले में शादाब ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसकी वजह से वह मानसिक तनाव में हैं। उसने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि वह अपने घर में ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। शादाब ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि खुर्शीद को उसकी पत्नी की सैलरी नहीं मिलने पर यह पूरा विवाद खड़ा किया गया है।

उसने बताया कि सोनू ने दावा किया है कि उसे हार्ट की बीमारी है और 31 दिसंबर को उसकी पत्नी इरम शादाब के साथ देहरादून जाने वाली थी। बीमारी का हवाला देकर जब उसने जाने से मना किया तो पत्नी ने कथित तौर पर अपमानजनक बात कही। सोनू का आरोप है कि यह सब शादाब के कहने पर हो रहा है।

मेहनत करने वाले कलाकारों!

शादाब ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सालों से मेहनत की है और उनके 50 हजार से ज्यादा वीडियो हैं। अब जाकर उन्हें पहचान मिली है, लेकिन लगातार विवादों की वजह से वह परेशान हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी महिला का पति उसे मारता है या खर्च नहीं देता, तो क्या वह काम भी न करे? उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले कलाकारों को सैलरी मिलना गलत नहीं है। शादाब ने आरोप लगाया कि महिला की सैलरी जुए और शराब में उड़ाई जा रही थी, इसलिए उसे रोक दिया गया, जिसके बाद उन पर आरोप लगाए गए।

Published on:

04 Jan 2026 08:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / ‘इसमें दिक्कत क्या है..?’ महिला के साथ अपने रिश्तों को लेकर पहली बार बोले यूट्यूबर शादाब जकाती

