‘इसमें दिक्कत क्या है..?’ महिला के साथ अपने रिश्तों को लेकर पहली बार बोले यूट्यूबर शादाब जकाती

दरअसल, शादाब के साथ काम करने वाली एक महिला टीम मेंबर के पति ने थाने में FIR दर्ज कराया है, जिसमें उसने कहा है कि लमेरी पत्नी शादाब के साथ रहती है, मुझे उनसे जान का खतरा है। वहीं इस मामले की जांच को CO सदर देहात को सौंपते हुए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। CO कार्यालय पर दोनों की पक्षों को बुलाकर बयान भी दर्ज कराया गया है। इंचौली थाने में खुर्शीद नाम के सख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए, उसपर आरोप लगाया था कि वो यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करती है और वो दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं।