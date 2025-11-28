10 रुपए का बिस्कुट कितने का… कहने वाला इंफ्लुएंसर Shadab Jakati, गोल्ड, कार और क्या-क्या है इसके पास

शादाब जकाती उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के इंचौली गांव के रहने वाले हैं। वे एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अपनी कॉमेडी वीडियो बनाने से पहले वे जीवनयापन के लिए मजदूरी और मैकेनिक का काम भी कर चुके हैं। उनकी किस्मत तब बदली जब उनकी एक रील "भाई साहब, ये 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है?" वायरल हो गई। इस वीडियो पर रैपर बादशाह से लेकर कई क्रिकेटर्स ने रील बनाई, जिससे शादाब सोशल मीडिया स्टार बन गए।