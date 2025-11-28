10 रुपए का बिस्कुट कितने का… कहने वाला इंफ्लुएंसर Shadab Jakati, गोल्ड, कार और क्या-क्या है इसके पास

Shadab Jakati Youtuber (Image: Shadab Jakati/Instagram)
Shadab Jakati Youtuber: 10 रुपए का बिस्कुट कितने का… से सोशल मीडिया पर फेम पाने वाले शादाब जकाती को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, शादाब जकाती ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वे दुकानदार बने थे। आरोप है कि इस वीडियो में उन्होंने एक नाबालिग बच्ची (जो उनकी अपनी बेटी थी) की मौजूदगी में महिलाओं को लेकर डबल मीनिंग और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था।
इस वीडियो के वायरल होने पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग और स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। हालांकि, शादाब ने कोर्ट में माफीनामा दिया और बताया कि वीडियो में दिख रहे लोग उनका परिवार (पत्नी और बेटी) हैं और उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई है।
शादाब जकाती के इस मामले के सामने आने के बाद से लोग उनके बारे में तमाम चीजें सर्च कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शादाब जकाती कौन हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, उनके पास कौन-कौन सी कार हैं, गोल्ड कितना और उनकी कमाई का जरिया क्या है?तो चलिए इस आर्टिकल में इन्हीं सब बातों के बारे में जानते हैं।
शादाब जकाती उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के इंचौली गांव के रहने वाले हैं। वे एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अपनी कॉमेडी वीडियो बनाने से पहले वे जीवनयापन के लिए मजदूरी और मैकेनिक का काम भी कर चुके हैं। उनकी किस्मत तब बदली जब उनकी एक रील "भाई साहब, ये 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है?" वायरल हो गई। इस वीडियो पर रैपर बादशाह से लेकर कई क्रिकेटर्स ने रील बनाई, जिससे शादाब सोशल मीडिया स्टार बन गए।
मीडिया रिपोर्ट्स और खुद शादाब द्वारा दिए गए पुराने इंटरव्यूज के अनुसार, उनकी पढ़ाई-लिखाई ज्यादा नहीं हुई है। बताया जाता है कि वे 8वीं पास हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके थे, लेकिन अपनी कॉमिक टाइमिंग और देसी अंदाज से उन्होंने इंटरनेट पर अपनी अलग पहचान बनाई है।
इंटरनेट पर फेमस होने के बाद शादाब की लाइफस्टाइल में जमीन-आसमान का फर्क आया है।
शादाब जकाती के पास कौन सी कार है? (Shadab Jakati Car): शादाब जकाती ने अपनी कमाई से एक Mahindra Scorpio-N (स्कॉर्पियो एन) खरीदी है। काले रंग की इस एसयूवी के साथ उन्होंने कई वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। इसकी कीमत भारतीय बाजार में करीब 18 से 25 लाख रुपये (मॉडल के आधार पर) के बीच है।
शादाब जकाती के पास कितना सोना है? (Shadab Jakati Ke Pas kitna Gold Hai): शादाब अक्सर अपने वीडियो और फोटोज में गले में मोटी सोने की चेन पहने नजर आते हैं। हालांकि, उनके पास कुल कितना सोना है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है लेकिन इंफ्लुएंसर मीट-अप्स और दुबई ट्रिप के दौरान उन्हें कई महंगे गिफ्ट्स मिलते रहे हैं।
शादाब जकाती की संपत्ति में सबसे चौंकाने वाली चीज उनका दुबई का फ्लैट है।
शादाब जकाती के पास दुबई में है घर: रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुबई की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट कंपनी 'जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स/ब्रदर्स' ने शादाब जकाती को दुबई में एक आलीशान लग्जरी अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। इसका वीडियो भी उन्होंने अपने चैनल पर साझा किया था।
शादाब जकाती गोल्डन वीजा: शादाब जकाती को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का प्रतिष्ठित 'गोल्डन वीजा' भी मिल चुका है जो आमतौर पर बड़े निवेशकों, वैज्ञानिकों या मशहूर कलाकारों (जैसे शाहरुख खान, संजय दत्त) को मिलता है।
शादाब जकाती की कमाई का मुख्य जरिया सोशल मीडिया और ब्रांड एंडोर्समेंट है।
यूट्यूब और फेसबुक विज्ञापन: उनके यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों व्यूज आते हैं, जिससे विज्ञापन के जरिए मोटी कमाई होती है।
ब्रांड डील्स: वे कई स्थानीय और राष्ट्रीय ऐप्स (जैसे गेमिंग ऐप्स) का प्रचार करते हैं।
इवेंट्स: शोरूम की ओपनिंग और इवेंट्स में फीता काटने के लिए भी वे चार्ज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का अनुमान है कि वे महीने का लाखों रुपये आसानी से कमा लेते हैं।
