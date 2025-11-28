Red Planet Day 2025: आज ही क्यों मनाते हैं ‘लाल ग्रह दिवस’? नासा के इस मिशन से जुड़ा है 61 साल पुराना इतिहास

उस समय मंगल ग्रह हमारे लिए एक रहस्य था। मेरिनर 4 वो जांबाज स्पेसक्राफ्ट बना जिसने पहली बार मंगल के पास से सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पहली बार हमें मंगल ग्रह की धुंधली ही सही, लेकिन असली तस्वीरें खींचकर भेजीं। ये वही दिन था जिसने साबित किया कि हम धरती के अलावा दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच सकते हैं। बस, इसी कामयाबी के जश्न में हर साल 28 नवंबर को हम 'लाल ग्रह दिवस' मनाते हैं।