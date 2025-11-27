Free JEE NEET Coaching in Bihar: अब फ्री में करें जेईई और नीट की तैयारी, बिहार के इन 9 जिलों में मिलेगी सुविधा

Free JEE NEET Coaching in Bihar (Image: Freepik)
Free JEE NEET Coaching in Bihar: बिहार के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए दो साल की फ्री कोचिंग योजना शुरू की है।
यह कोचिंग 2026 से 2028 तक चलेगी और इसमें छात्रों को पढ़ाई से लेकर मार्गदर्शन तक हर सुविधा दी जाएगी। बोर्ड का कहना है कि इसका मकसद प्रतिभाशाली छात्रों को बड़े संस्थानों जैसी तैयारी उपलब्ध कराना है, वह भी पूरी तरह से निशुल्क रहेगी। चलिए जानते हैं कहां शुरू हुई यह सुविधा, कौन कर सकता है आवेदन और अन्य डिटेल।
बोर्ड ने इस योजना को पूरे बिहार में फैले 9 डिविजनल जिलों में शुरू करने का फैसला लिया है। जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर शामिल हैं।
इन सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में विशेष कोचिंग कक्षाएं चलेंगी, जहां छात्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य बिहार के प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन देना है। बोर्ड का कहना है कि पढ़ाई की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए कोचिंग सेंटरों में वही शिक्षक पढ़ाएंगे जो पहले बड़े और प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
क्लासरूम एसी होंगे और डिजिटल बोर्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही छात्रों को स्टडी मटेरियल, रेगुलर डाउट-क्लियरिंग सेशन और टेस्ट भी दिए जाएंगे।
JEE और NEET दोनों के लिए अलग-अलग तैयारी करवाई जाएगी। हर बैच में 50 लड़कों और 50 लड़कियों को शामिल किया जाएगा। कोचिंग सेंटर का अलॉटमेंट मेरिट के आधार पर होगा।
चयनित छात्रों को फ्री पढ़ाई के साथ-साथ हर महीने 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। यह राशि पूरे दो सालों तक दी जाएगी।
इसके लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो साल 2026 में 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं। स्टूडेंट BSEB, CBSE, ICSE या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हों सभी एलिजिबल हैं।
बस शर्त इतनी है कि 10वीं के बाद उन्हें बिहार बोर्ड के +2 स्कूल में दाखिला लेना होगा। यानी यह योजना सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर योग्य छात्र इसके लिए आवेदन कर सकता है।
अगर आवेदन की बात करें तो छात्र 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन coaching.biharboardonline.com पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां फॉर्म भरकर छात्र स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा और उसके बाद छात्रों को उनके जिले के निर्धारित कोचिंग केंद्रों पर भेजा जाएगा।
