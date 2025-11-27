Free JEE NEET Coaching in Bihar: अब फ्री में करें जेईई और नीट की तैयारी, बिहार के इन 9 जिलों में मिलेगी सुविधा

यह कोचिंग 2026 से 2028 तक चलेगी और इसमें छात्रों को पढ़ाई से लेकर मार्गदर्शन तक हर सुविधा दी जाएगी। बोर्ड का कहना है कि इसका मकसद प्रतिभाशाली छात्रों को बड़े संस्थानों जैसी तैयारी उपलब्ध कराना है, वह भी पूरी तरह से निशुल्क रहेगी। चलिए जानते हैं कहां शुरू हुई यह सुविधा, कौन कर सकता है आवेदन और अन्य डिटेल।