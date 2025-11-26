Bihar DElEd Result 2025: बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम रिजल्ट results.deledbihar.in पर जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Bihar DElEd Result 2025 (Image: Official Website)
Bihar DElEd Result 2025: बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने DElEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आसानी से ऑनलाइन अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे।
हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, क्योंकि DElEd कोर्स को सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। यही वजह है कि रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्सुकता बनी हुई है।
उम्मीदवार नीचे दिए दो आधिकारिक पोर्टल्स पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।
वेबसाइट पर ‘Result For Bihar DElEd Joint Entrance Test 2025’ नाम से नई विंडो दिखाई देगी।
रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है।
रिजल्ट जारी होने के साथ ही BSEB OFSS पोर्टल के माध्यम से डिटेल में एडमिशन प्रक्रिया का रोडमैप भी उपलब्ध कराएगा। इसमें उम्मीदवारों को यह बताया जाएगा कि वे अपने पसंदीदा प्रशिक्षण संस्थानों का चयन कैसे करें, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और तारीखें क्या होंगी, सीट अलॉटमेंट कब से शुरू होगा और किन महत्वपूर्ण दिनों पर नजर रखनी है।
इसके अलावा, बोर्ड कट-ऑफ लिस्ट और पूरा एडमिशन कैलेंडर भी जारी करेगा, ताकि अभ्यर्थियों को आगे की पूरी प्रक्रिया समझने में आसानी हो।
यह परीक्षा उन युवाओं के लिए गेटवे है जो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। DElEd कोर्स उन्हें क्लासरूम मैनेजमेंट से लेकर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया तक हर पहलू में प्रशिक्षित करता है। इसलिए, यह परीक्षा काफी महत्व रखती है।
फिलहाल, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें और रिजल्ट लिंक एक्टिव होने पर तुरंत स्कोरकार्ड डाउनलोड करें। रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है।
