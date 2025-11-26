Bihar DElEd Result 2025: बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम रिजल्ट results.deledbihar.in पर जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

रिजल्ट जारी होने के साथ ही BSEB OFSS पोर्टल के माध्यम से डिटेल में एडमिशन प्रक्रिया का रोडमैप भी उपलब्ध कराएगा। इसमें उम्मीदवारों को यह बताया जाएगा कि वे अपने पसंदीदा प्रशिक्षण संस्थानों का चयन कैसे करें, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और तारीखें क्या होंगी, सीट अलॉटमेंट कब से शुरू होगा और किन महत्वपूर्ण दिनों पर नजर रखनी है।