Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar DElEd Result 2025: बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम रिजल्ट results.deledbihar.in पर जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Bihar DElEd Result 2025: बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम रिजल्ट दोपहर 1.45 बजे जारी होगा। उम्मीदवार deledbihar.com पर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rahul Yadav

Nov 26, 2025

Bihar DElEd Result 2025

Bihar DElEd Result 2025 (Image: Official Website)

Bihar DElEd Result 2025: बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने DElEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आसानी से ऑनलाइन अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे।

हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, क्योंकि DElEd कोर्स को सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। यही वजह है कि रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्सुकता बनी हुई है।

कहां जारी हुआ Bihar DElEd Result 2025?

उम्मीदवार नीचे दिए दो आधिकारिक पोर्टल्स पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।

  • deledbihar.com
  • dledsecondary.biharboardonline.com

वेबसाइट पर ‘Result For Bihar DElEd Joint Entrance Test 2025’ नाम से नई विंडो दिखाई देगी।

Bihar DElEd Result 2025 ऐसे करें डाउनलोड

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट deledbihar.com या dledsecondary.biharboardonline.com पर जाएं।
  • रिजल्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद नई पेज खुलेगा।
  • यहां अपना Roll Number/Login ID और Date of Birth/Password डालें।
  • ''Submit'' पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
  • स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

Bihar DElEd Result 2025 Link

Bihar DElEd Result 2025 के बाद आगे की प्रक्रिया

रिजल्ट जारी होने के साथ ही BSEB OFSS पोर्टल के माध्यम से डिटेल में एडमिशन प्रक्रिया का रोडमैप भी उपलब्ध कराएगा। इसमें उम्मीदवारों को यह बताया जाएगा कि वे अपने पसंदीदा प्रशिक्षण संस्थानों का चयन कैसे करें, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और तारीखें क्या होंगी, सीट अलॉटमेंट कब से शुरू होगा और किन महत्वपूर्ण दिनों पर नजर रखनी है।

इसके अलावा, बोर्ड कट-ऑफ लिस्ट और पूरा एडमिशन कैलेंडर भी जारी करेगा, ताकि अभ्यर्थियों को आगे की पूरी प्रक्रिया समझने में आसानी हो।

DElEd परीक्षा क्यों है जरूरी?

यह परीक्षा उन युवाओं के लिए गेटवे है जो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। DElEd कोर्स उन्हें क्लासरूम मैनेजमेंट से लेकर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया तक हर पहलू में प्रशिक्षित करता है। इसलिए, यह परीक्षा काफी महत्व रखती है।

फिलहाल, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें और रिजल्ट लिंक एक्टिव होने पर तुरंत स्कोरकार्ड डाउनलोड करें। रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है।

ये भी पढ़ें

AI में करियर बनाना है? IIT खड़गपुर दे रहा है बिना फीस डीप लर्निंग सीखने का मौका, ऐसे करें अप्लाई
शिक्षा
Deep Learning Free Online Course 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

26 Nov 2025 02:02 pm

Published on:

26 Nov 2025 01:37 pm

Hindi News / Education News / Bihar DElEd Result 2025: बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम रिजल्ट results.deledbihar.in पर जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UI डिजाइन सीखना चाहते हैं? IIT रूड़की दे रहा है बिना फीस यूजर इंटरफेस डिजाइन सीखने का मौका, ऐसे करें रजिस्टर

UI Design Free Online Course 2025
शिक्षा

OICL AO Recruitment 2025:ओरिएंटल इंश्योरेंस में 300 पदों पर निकली भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

OICL AO Recruitment 2025
शिक्षा

Rajasthan Teacher Bharti: 3rd ग्रेड शिक्षकों के 7500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 6 दिसंबर, जानें कब होंगे एग्जाम

Govt Jobs
जयपुर

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET एडमिट कार्ड जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

CSBC Bihar Police PET Admit Card 2025
शिक्षा

नौकरी के साथ सीखना चाहते हैं ब्रांडिंग? IIT दिल्ली दे रहा है 6 महीने का ऑनलाइन मौका, ऐसे मिलेगा एडमिशन

IIT Delhi Brand Management Course
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.