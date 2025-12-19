VB G RAM G Full Form: जिस बिल के लोकसभा में पास होते ही मच गया बवाल, जानिए उसका पूरा नाम क्या है?

VBG RAM G Bill Lok Sabha: संसद के शीतकालीन सत्र में VB-G RAM G बिल को लेकर जोरदार राजनीतिक विवाद देखने को मिला। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस के बीच यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कर दिया गया। इसी शोर-शराबे के बीच यह बिल (VB-G RAM G) आम लोगों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। मनरेगा (MGNREGA) से जुड़ा होने के कारण लोग इसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हैं।