VB G RAM G Full Form: जिस बिल के लोकसभा में पास होते ही मच गया बवाल, जानिए उसका पूरा नाम क्या है?

VBG RAM G Bill Lok Sabha: संसद के शीतकालीन सत्र में VB-G RAM G बिल को लेकर जोरदार राजनीतिक विवाद देखने को मिला। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस के बीच यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कर दिया गया। इसी शोर-शराबे के बीच यह बिल (VB-G RAM G) आम लोगों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। मनरेगा (MGNREGA) से जुड़ा होने के कारण लोग इसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हैं।
इस बिल का पूरा नाम 'Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025' यानी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 है। यह नया कानून मनरेगा (MGNREGA) की जगह पर लाया जा रहा है।
MGNREGA की फुल-फाॅर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बिल ग्रामीण रोजगार को और बेहतर बनाएगा और ‘गांधी के सपनों’ के जैसे ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। अब यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद इसे कानून (एक्ट) के रूप में लागू किया जाएगा।
