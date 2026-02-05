BPSC TRE 4.0: 40 हजार से ज्यादा सीटों पर होगी शिक्षकों की भर्ती, जानें कब तक निकलेगी वैकेंसी

BPSC TRE 4.0 Vacancy: बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (BPSC TRE 4.0) के तहत करीब 44 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शिक्षा विभाग को सभी जिलों से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के खाली पदों का ब्योरा मिल गया है और आरक्षण रोस्टर के अनुसार इन पदों को अंतिम रूप देकर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग से यह प्रस्ताव जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च की शुरुआत में टीआरई 4 की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो सकती है।