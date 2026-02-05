Indian Army Technical Recruitment 2026: बिना परीक्षा आर्मी में अफसर बनने का मौका, 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती

Indian Army Technical Recruitment 2026: भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेना ने 67वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) टेक्निकल कोर्स (पुरुष) के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए कुल 350 टेक्निकल अधिकारियों का चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि आवेदन करने की अंतिम समय सीमा आज, 5 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजे तक ही तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके पास बहुत कम समय बचा है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।