CTET Admit Card 2026: सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें सीटीईटी एडमिट कार्ड, Direct Link, ctet.nic.in

CBSE ने परीक्षा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुबह की शिफ्ट के लिए उम्मीदवारों को 7:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। वहीं दूसरी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग समय 12:30 बजे तय किया गया है। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना जरूरी होगा। इसके अलावा OMR शीट भरने के लिए नीला या काला बॉल पेन भी साथ रखना होगा।