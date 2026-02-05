Rajasthan 4th Grade OMR Sheet: राजस्थान 4th ग्रेड OMR शीट हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

Rajasthan 4th Grade OMR Sheet: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चयनित 1.41 लाख अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट जारी कर दी है। इससे भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। चयन बोर्ड ने उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाएं अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssbasonline.com पर अपलोड कर दी हैं। अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन कर ओएमआर शीट देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ग्रेड-4 भर्ती के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू होगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।