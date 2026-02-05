UPSC CSE 2026 New Rules: यूपीएससी परीक्षा के बदले ये सारे नियम, देखें पूरी लिस्ट

इस बार यूपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को चार हिस्सों में बांट दिया है। पहले चरण में उम्मीदवार को ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए अपना अकाउंट बनाना होगा। आगे की सभी जानकारी इसी अकाउंट पर उपलब्ध होगी।

दूसरे चरण में उम्मीदवार को यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी URN मिलेगा। यह नंबर जीवन भर के लिए मान्य रहेगा और भविष्य में किसी भी यूपीएससी परीक्षा के लिए इसी का उपयोग होगा।

तीसरे चरण में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, पहचान पत्र और आरक्षण से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।

अंतिम चरण परीक्षा से जुड़ा होगा, जिसमें परीक्षा केंद्र, सेवा वरीयता, वैकल्पिक विषय और शुल्क जमा करने जैसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।