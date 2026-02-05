UPSC Notification: ऐसे अभ्यर्थी अब बार-बार नहीं दे पाएंगे यूपीएससी परीक्षा, बदल गए नियम, जानें डिटेल्स

UPSC Notification: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार नोटिफिकेशन सिर्फ आवेदन प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अहम नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए नए प्रावधान लागू किए गए हैं, जो एक बार चयनित होने के बाद फिर से परीक्षा देकर अपनी रैंक या सर्विस बदलना चाहते हैं। UPSC ने साफ कर दिया है कि अब सिविल सेवा परीक्षा के जरिए किसी सेवा में चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को अनगिनत मौके नहीं मिलेंगे। नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी अभ्यर्थी का चयन 2026 में IPS में होता है, तो वह केवल 2027 में ही बेहतर रैंक या दूसरी सेवा के लिए परीक्षा दे सकता है। इसके बाद अगर वह फिर से परीक्षा देना चाहता है, तो उसे पहले अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी।