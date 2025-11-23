Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

AI में करियर बनाना है? IIT खड़गपुर दे रहा है बिना फीस डीप लर्निंग सीखने का मौका, ऐसे करें अप्लाई

Deep Learning Free Online Course 2025: अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन कोर्स करके AI में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो IIT खड़गपुर आपको बढ़िया मौका दे रहा है, ये कोर्स पूरी तरह से फ्री है... जानें पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 23, 2025

Deep Learning Free Online Course 2025

Deep Learning Free Online Course 2025 (Image: Freepik)

Deep Learning Free Online Course 2025: अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग में करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो IIT खड़गपुर ने आपके लिए एक बढ़िया मौका दिया है। संस्थान ने SWAYAM प्लेटफॉर्म के जरिए अपना फ्री ऑनलाइन डीप लर्निंग कोर्स लॉन्च किया है। यह कोर्स कुल 12 हफ्ते चलेगा और इसकी शुरुआत 19 जनवरी 2026 से होगी। क्लासेस 17 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। रजिस्ट्रेशन 26 जनवरी 2026 तक किया जा सकता है।

इस कोर्स में क्या-क्या सीखेंगे?

कोर्स की शुरुआत मशीन लर्निंग की आसान और बेसिक चीजों से होगी। शुरुआत में आपको बेयजीयन क्लासिफिकेशन और मल्टी-लेयर परसेप्ट्रॉन जैसे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। धीरे-धीरे आप आगे बढ़ेंगे और आधुनिक डीप लर्निंग मॉडल जैसे कॉन-वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (CNN) और ऑटो-एन्कोडर्स सीखेंगे।

इनका इस्तेमाल आज हर जगह है। मोबाइल में चेहरे पहचानना, सिरी या एलेक्सा जैसी आवाज पहचानने वाली तकनीकों का काम करना, मेडिकल स्कैन की रिपोर्ट समझना, चैटबॉट्स को स्मार्ट बनाना… हर जगह डीप लर्निंग ही काम आती है। इसलिए यह कोर्स उन सभी छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद है जो AI की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं।

यह कोर्स किन छात्रों के लिए है?

यह कोर्स उन UG और PG छात्रों के लिए परफेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे विषय पढ़ते हैं। अगर आपको Linear Algebra, DSP और PDE की थोड़ी-बहुत जानकारी है तो सीखना और भी आसान हो जाएगा।

सर्टिफिकेट ऐसे मिलेगा

सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। इसकी फीस 1,000 रुपये है और परीक्षा 25 अप्रैल 2026 को होगी। सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप ये दो शर्तें पूरी करेंगे।

  • असाइनमेंट में 25 में से कम से कम 10 अंक लाने होंगे।
  • फाइनल परीक्षा में 75 में से कम से कम 30 अंक हासिल करना होगा।

सर्टिफिकेट पर आपका नाम, फोटो, कुल स्कोर और IIT खड़गपुर व NPTEL के लोगो होंगे।

Deep Learning Free Online Course 2025: ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले SWAYAM पोर्टल पर जाएं और Deep Learning Course का पेज खोलें।
  • 'Join' पर क्लिक करें और Google या Microsoft ID से लॉगिन करें।
  • अपनी जानकारी भरें और आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

अगर आप AI को समझना चाहते हैं या इस फील्ड में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैंतो IIT खड़गपुर का यह फ्री कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकता है।

ये भी पढ़ें

24, 25 नवंबर को इन राज्यों में अवकाश की घोषणा, नर्सरी से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद
शिक्षा
Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025 Holiday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

23 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Education News / AI में करियर बनाना है? IIT खड़गपुर दे रहा है बिना फीस डीप लर्निंग सीखने का मौका, ऐसे करें अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए जामिया ने शुरू किए 42 नए कोर्स, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

Jamia Millia Islamia Courses
शिक्षा

सम्राट चौधरी को मिली सुपर पावर? जानें बिहार के गृह मंत्री के असली अधिकार

Bihar Home Minister Powers
शिक्षा

24, 25 नवंबर को इन राज्यों में अवकाश की घोषणा, नर्सरी से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025 Holiday
शिक्षा

CLAT 2026 Admit Card: 7 दिसंबर को होगी परीक्षा, जानें कब आएगा हॉल टिकट और क्या होगा पैटर्न?

CLAT 2026 Admit Card
शिक्षा

JEE Mains 2026 Registration प्रक्रिया जारी, आवेदन में होती हैं ये बड़ी गलतियां, जानें करेक्शन का सही तरीका

JEE Mains 2026 Registration Last Date
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.