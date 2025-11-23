AI में करियर बनाना है? IIT खड़गपुर दे रहा है बिना फीस डीप लर्निंग सीखने का मौका, ऐसे करें अप्लाई

Deep Learning Free Online Course 2025 (Image: Freepik)
Deep Learning Free Online Course 2025: अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग में करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो IIT खड़गपुर ने आपके लिए एक बढ़िया मौका दिया है। संस्थान ने SWAYAM प्लेटफॉर्म के जरिए अपना फ्री ऑनलाइन डीप लर्निंग कोर्स लॉन्च किया है। यह कोर्स कुल 12 हफ्ते चलेगा और इसकी शुरुआत 19 जनवरी 2026 से होगी। क्लासेस 17 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। रजिस्ट्रेशन 26 जनवरी 2026 तक किया जा सकता है।
कोर्स की शुरुआत मशीन लर्निंग की आसान और बेसिक चीजों से होगी। शुरुआत में आपको बेयजीयन क्लासिफिकेशन और मल्टी-लेयर परसेप्ट्रॉन जैसे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। धीरे-धीरे आप आगे बढ़ेंगे और आधुनिक डीप लर्निंग मॉडल जैसे कॉन-वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (CNN) और ऑटो-एन्कोडर्स सीखेंगे।
इनका इस्तेमाल आज हर जगह है। मोबाइल में चेहरे पहचानना, सिरी या एलेक्सा जैसी आवाज पहचानने वाली तकनीकों का काम करना, मेडिकल स्कैन की रिपोर्ट समझना, चैटबॉट्स को स्मार्ट बनाना… हर जगह डीप लर्निंग ही काम आती है। इसलिए यह कोर्स उन सभी छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद है जो AI की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं।
यह कोर्स उन UG और PG छात्रों के लिए परफेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे विषय पढ़ते हैं। अगर आपको Linear Algebra, DSP और PDE की थोड़ी-बहुत जानकारी है तो सीखना और भी आसान हो जाएगा।
सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। इसकी फीस 1,000 रुपये है और परीक्षा 25 अप्रैल 2026 को होगी। सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप ये दो शर्तें पूरी करेंगे।
सर्टिफिकेट पर आपका नाम, फोटो, कुल स्कोर और IIT खड़गपुर व NPTEL के लोगो होंगे।
अगर आप AI को समझना चाहते हैं या इस फील्ड में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैंतो IIT खड़गपुर का यह फ्री कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग