AI में करियर बनाना है? IIT खड़गपुर दे रहा है बिना फीस डीप लर्निंग सीखने का मौका, ऐसे करें अप्लाई

Deep Learning Free Online Course 2025: अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग में करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो IIT खड़गपुर ने आपके लिए एक बढ़िया मौका दिया है। संस्थान ने SWAYAM प्लेटफॉर्म के जरिए अपना फ्री ऑनलाइन डीप लर्निंग कोर्स लॉन्च किया है। यह कोर्स कुल 12 हफ्ते चलेगा और इसकी शुरुआत 19 जनवरी 2026 से होगी। क्लासेस 17 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। रजिस्ट्रेशन 26 जनवरी 2026 तक किया जा सकता है।